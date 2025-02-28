Умова відповідності будматеріалів 305 Регламенту ЄС має бути обов’язковою для проєктів відновлення - експерт

Київ. 28 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Одним з критеріїв участі у державних програмах з відбудови має стати їх відповідність новому закону "Про надання будівельної продукції на ринку", він же 305 Регламент ЄС, вважає директор інженерно-будівельної компанії Rauta, голова ради директорів асоціації "Український центр сталевого будівництва" Андрій Озейчук.

"Впровадження вимог 305 Регламенту підвищить якість української будівельної продукції до європейського рівня та створить українським виробникам передумови для участі у міжнародних тендерах на відбудову України та відкриє можливості для експорту будівельних матеріалів на ринок ЄС", - пояснив він в ході круглого стола "Державне партнерство та інвестиції у відновлення територій. Як залучати українських виробників будівельних матеріалів до процесу відновлення" в пресцентрі “Інтерфакс-Україна” в п'ятницю.

При цьому Озейчук підкреслив, що держава має сприяти більш активному залученню українських виробників у процес відбудови та створювати передумови розвитку будівельної галузі.

За його словами, на даний момент для повноцінної імплементації 305 Регламенту ще немає призначених органів оцінки відповідності для кількох категорій продукції. Також актуальним питанням є можливість визнання результатів випробувань лабораторій ЄС в Україні, що дозволить уникнути процедури отримання сертифікату стабільності показників.

Хронічними проблемами він назвав наявність досі корупційної складової у тендерах, коли технічне завдання прописується під продукцію конкретного виробника.

Водночас критично важливо, на його думку, прибрати неринкове ціноутворення, коли реальна заробітна плата будівельників в рази відрізняється від тієї, яку можуть погодити контролюючі державні органи; зменшити ризики неоплати за виконані роботи і затримки у фінансуванні.

Озейчук зазначив, що до відновлення постраждалої від війни галузі держава має підходити системно. Необхідно підтримувати створення нових виробництв будівельних матеріалів, які в Україні не виробляються, або обсяги їх виготовлення недостатні для потенційної відбудови (сталь європейських марок, товстий листовий прокат, метизи, скло, утеплювачі, мембрани тощо).

“З боку держави важливо сприяти тому, щоб європейські партнери при фінансуванні відбудови залучали українських виробників, а не завозили конструкції з ЄС, як це іноді відбувається зараз. (Слід – ІФ-У) надавати перевагу українським виробникам без обмеження іноземних постачальників продукції та послуг, за відсутності повноцінної альтернативи в Україні. Особливо це стосується виробів, які за якістю еквівалентні європейським аналогам”, - підкреслив Озейчук.

Він вказав, що українські виробники металоконструкцій мають достатній потенціал для відбудови та вже знаходяться на рівні європейських: проєктують за Єврокодами, працюють за сучасними стандартами EN 1090 і використовують BIM-технології, пояснив експерт.