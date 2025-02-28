Інтеграція євростандартів у будсфері є важливим критерієм залучення інвестицій у відбудову – "Укрцемент"

Київ. 28 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Інтеграція європейських стандартів, зокрема положень Регламенту ЄС 305/2011 щодо якості будівельної продукції і нових екологічних стандартів, є одним з важливих критеріїв залучення інвестицій у відбудову України, зростання локального будівельного ринку і підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників будівельних матеріалів, вважає виконавча директорка асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка.

"Європейська інтеграція – це один із критеріїв інвестування в Україну. Ключовими факторами, які сприятимуть зростанню будівництва в Україні і розвитку будівельного сектору є державні програми відновлення інфраструктури, активізація будівельних робіт, локалізація виробництва, впровадження сучасних технологій та орієнтація на екологічні стандарти. Саме ті українські виробники, які зосередяться на цих напрямках, матимуть можливість закріпити конкурентні позиції, стимулювати розвиток галузі та забезпечити ринок якісними будівельними матеріалами", – розповіла вона на пресконференції "Державне партнерство та інвестиції у відновлення територій" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

За її словами, підприємства цементної галузі одними з перших імплементували положення 305-го регламенту у свою діяльність і наразі працюють над впровадженням екологічних стандартів, які також закладені у нову директиву ЄС.

Кріпка наголосила, що імплементація євростандартів не лише підвищує конкурентоздатність українських виробників на міжнародних ринках, але й відкриває шлях до розвитку та впровадження інновацій.

Одним з важливих завдань для цементної галузі є зменшення викидів СО2.

"Галузь працює над зменшенням викидів. Підприємства запроваджують найкращі доступні технології та методи керування, приймають участь у моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Україна може стати прикладом простих методів зниження викидів СО2, використовуючи біомасу при випалі клінкеру", – повідомила експертка.

Підприємства цементної галузі самі вкладають інвестиції у власне виробництво, зазначила Кріпка. Компанії також інвестують у будівництво додаткових технологічних ліній, силосів для зберігання клінкеру, термінали, модернізацію печі та перехід на альтернативне паливо. Подальше нарощування потужностей цементних заводів розпочнеться у період активної фази відбудови, коли споживання цементу зросте до 10-10,5 млн тонн. За останні два роки цей показник складає близько 6,3 млн тонни, пояснила вона.

Асоціацію "Укрцемент" створено в січні 2004 року шляхом реорганізації Українського концерну підприємств і організацій цементної промисловості "Укрцемент". До асоціації входять п’ять груп компаній, що включають дев’ять цементних підприємств.