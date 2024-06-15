Політика

19:43 15.06.2024

Шольц: Припинення вогню без переговорів і дорожньої карти до справедливого миру легітимізує захоплення РФ української землі

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Шольц: Припинення вогню без переговорів і дорожньої карти до справедливого миру легітимізує захоплення РФ української землі
Фото: president.gov.ua

Негайне припинення вогню без серйозних переговорів, без дорожньої карти до справедливого і тривалого миру легітимізує захоплення РФ українських територій, призведе до нового замороженого конфлікту, заявляє канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Як завершити російську війну проти України та досягти справедливого тривалого миру?... Мир - це більше, ніж відсутність війни. І негайне припинення вогню без серйозних переговорів, без дорожньої карти до справедливого і тривалого миру лише на основі так званих нових реалій просто легітимізує захоплення Росією землі та призведе до нового замороженого конфлікту", - заявив Шольц на першому пленарному засіданні в рамках глобального Саміту миру.

Теги: #шольц_олаф #саміт_миру

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