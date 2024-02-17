Витрати на підтримку України сьогодні і в майбутньому набагато менші за ціну можливої перемоги РФ - канцлер Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляє про незмінну підтримку України в її війні з Росією і планах її нарощування і закликає до цього партнерів по ЄС і НАТО, оскільки ціна такої підтримки багаторазово менша за ціну можливої перемоги Росії.

"Давайте зробимо достатньо, оскільки ми всі знаємо, що означатиме перемога Росії в Україні... Політична і фінансова ціна, яку нам тоді довелося б заплатити, у багато разів перевищила б усі витрати на нашу підтримку України сьогодні та в майбутньому", - сказав він у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Шольц наголосив, що перемога Росії також означатиме кінець України як вільної, незалежної та демократичної держави, руйнацію європейського мирного порядку та заохочення всіх автократів у всьому світі покладатися на насильство для розв'язання конфліктів.

Канцлер Німеччини констатував, що Росія багато років готувала свою армію до цієї війни та розробила нові небезпечні системи озброєння всіх рівнів, її економіка вже давно працює в режимі війни, і попри величезні втрати, російські збройні сили зберігають значну міць, а Путін відправляє на фронт дедалі більше солдатів.

"Через два роки після початку війни ми всі повинні запитати себе, чи робимо ми достатньо, щоб дати зрозуміти Путіну, що ми готові до довгого шляху", - зазначив Шольц.

Водночас канцлер Німеччини зазначив, що, як і раніше, правильним є й те, що НАТО не хоче конфлікту з Росією, і альянс не буде посилати в Україну своїх солдатів.

"Водночас Путін і військові в Москві повинні розуміти, що ми, найсильніший військовий альянс у світі, здатні захистити кожен квадратний метр території нашого альянсу. Для цього важливо, щоб ми продовжували зміцнювати європейську опору НАТО, зокрема у сфері стримування", - заявив він.

"Незалежно від того, чим закінчиться війна Росії в Україні, незалежно від того, якими виявляться майбутні вибори по обидва боки Атлантики, одне абсолютно зрозуміло: ми, європейці, повинні набагато більше турбуватися про свою власну безпеку зараз і в майбутньому", - додав Шольц.

На його думку, зусилля за останні 24 місяці підтверджують це, і важливо зберегти трансатлантичний альянс заради свободи, демократії, сили закону і поваги до гідності кожної людини.

Канцлер Німеччини нагадав, що поточного року Німеччина майже подвоїла військову допомогу Україні - до більше ніж EUR7 млрд, а зобов'язання на найближчі роки становитимуть EUR6 млрд, і закликав інші європейські країни наслідувати приклад Німеччини.

Шольц визнав, що це непросто в Німеччині та в інших країнах, оскільки лунають критичні голоси про те, чи не слід витрачати гроші на інші цілі, і Москва підігріває такі сумніви цілеспрямованими кампаніями з дезінформації та пропагандою в соціальних мережах.

"Це правда, що ця війна в центрі Європи потребує від нас багато чого. Так, ми відчуваємо, що грошей, які ми витрачаємо на нашу безпеку зараз і в майбутньому, не вистачає десь іще. Але я також кажу, що без безпеки все інше - ніщо", - наголосив канцлер Німеччини.

"Світ не житиме з волі Москви, тому що ми цього не допустимо", - підсумував Шольц.

Водночас канцлер не дав відповіді на запитання, чи буде ФРН постачати Україні ракети "Taurus". "Це дивне запитання. Цього року Німеччина витратить $7 млрд, щоб допомогти Україні оборонятися. Нам потрібно збільшити виробництво, особливо боєприпасів. Ми повинні забезпечити й обслуговування цієї зброї. Потім крок за кроком ми вирішимо, що будемо робити в потрібний момент", - сказав Шольц.