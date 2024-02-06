Політика

09:15 06.02.2024

Тринадцятий пакет санкцій проти РФ стосуватиметься компаній третіх країн - Боррель

1 хв читати
Тринадцятий пакет санкцій проти РФ стосуватиметься компаній третіх країн - Боррель

Підготовка 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії триває, хоча держави-члени Євросоюзу ще не домовилися щодо нього остаточно, заявив у понеділок глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Ми готуємо новий пакет санкцій проти Росії. (...) Робота триває: пакет стосуватиметься багатьох людей та інститутів - від персональних санкцій до фірм різних країн, які беруть участь в обході санкцій. Але між державами-членами досі немає остаточної згоди, тому я не можу говорити про подробиці", - сказав Боррель на пресконференції у Варшаві після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

За словами високого представника ЄС у закордонних справах, робота над обмежувальними заходами щодо РФ триває на постійній основі, "щомісяця з'являється новий пакет санкцій проти Росії".

Боррель повідомив, що він перебував у дорозі в Україну та зробив зупинку у Варшаві для консультацій із польською стороною, "щоб краще зрозуміти, що відбувається в Україні і як ми можемо продовжувати нашу підтримку".

Теги: #боррель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:40 05.02.2024
Боррель на шляху до Києва зробив зупинку у Варшаві

Боррель на шляху до Києва зробив зупинку у Варшаві

18:09 31.01.2024
ЄС виконав лише третину від обіцяних поставок Україні артснарядів - Боррель

ЄС виконав лише третину від обіцяних поставок Україні артснарядів - Боррель

18:04 31.01.2024
Підготовку в країнах ЄС до кінця літа пройдуть ще 20 тис. українських солдатів - Боррель

Підготовку в країнах ЄС до кінця літа пройдуть ще 20 тис. українських солдатів - Боррель

13:29 31.01.2024
Міністри оборони країн ЄС прозвітують про ситуацію з постачанням Україні боєприпасів - Боррель

Міністри оборони країн ЄС прозвітують про ситуацію з постачанням Україні боєприпасів - Боррель

20:16 22.01.2024
Боррель: У ЄС є розуміння, що нині - час більше і швидше надавати Україні підтримку

Боррель: У ЄС є розуміння, що нині - час більше і швидше надавати Україні підтримку

19:59 22.01.2024
Боррель у лютому відвідає Україну

Боррель у лютому відвідає Україну

07:18 03.01.2024
Боррель: ЄС готовий працювати в напрямі гарантування миру і безпеки для Ізраїлю та Палестини у 2024 р.

Боррель: ЄС готовий працювати в напрямі гарантування миру і безпеки для Ізраїлю та Палестини у 2024 р.

03:47 03.01.2024
Боррель: Росія почала 2024 р. із запуску понад сотні ракет і БпЛА по містах України

Боррель: Росія почала 2024 р. із запуску понад сотні ракет і БпЛА по містах України

17:28 29.12.2023
Боррель провів розмову з Кулебою після атаки РФ проти України

Боррель провів розмову з Кулебою після атаки РФ проти України

12:17 14.12.2023
Боррель: Ми маємо продовжувати підтримувати Україну і в питанні розширення, і щодо подальшої підтримки

Боррель: Ми маємо продовжувати підтримувати Україну і в питанні розширення, і щодо подальшої підтримки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Законодавці ЄС досягли попередньої угоди про фонд для України на EUR50 млрд

Профільний комітет ВР визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики - нардепи

Спецфонд для військових потреб України буде схвалено найближчим часом - Стано

Глави МЗС України та Канади обговорили в Києві оборонну допомогу, Формулу миру, економічні питання

Рішення Міжнародного суду ООН стане для РФ індульгенцією для посилення репресій проти кримських татар - Чубаров

ОСТАННЄ

ЄС своїми рішеннями щодо Ukraine Facility підтверджує, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - Шмигаль

Байден накладе вето на законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України - Білий дім

Законодавці ЄС досягли попередньої угоди про фонд для України на EUR50 млрд

Профільний комітет ВР визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики - нардепи

У ЄС застерігають Ердогана: Путіну довіряти не можна

Правляча партія Угорщини бойкотувала голосування в парламенті щодо членства Швеції в НАТО

Спецфонд для військових потреб України буде схвалено найближчим часом - Стано

Ердоган та Путін обговорять новий механізм експорту українського зерна

Білий дім виступив проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю окремо від України

Грузинська парламентська опозиція заявляє про відмову голосувати за новий уряд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА