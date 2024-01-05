Політика

21:22 05.01.2024

Президентка Єврокомісії: Працюємо над рішенням, яке дасть змогу забезпечити стабільну фінансову підтримку Україні

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Президентка Єврокомісії: Працюємо над рішенням, яке дасть змогу забезпечити стабільну фінансову підтримку Україні

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що Європейська комісія працює над рішенням, яке забезпечить стабільну фінансову підтримку Україні.

У п'ятницю в Брюсселі на пресконференції, констатувавши, що підтримка України є пріоритетом, вона сказала: "Ми всі були свідками нещодавніх жорстоких авіаударів Росії по цивільних об'єктах в Україні, і після історичного рішення почати переговори про вступ (в ЄС) з Україною ми повинні терміново рухатися вперед щодо стабілізації нашої фінансової допомоги цій країні. Комісія прийде до Європейської Ради з оперативними рішеннями, які гарантують, що ми зможемо домовитися про українське фінансування".

Фон дер Ляєн також зазначила, що після цього перед Бельгією, яка головує в Європейській раді, "стоятиме ключове завдання якнайшвидше трансформувати політичну угоду через Раду і парламент якомога швидше".

Відповідаючи на запитання про те, як скоро буде розроблено таке рішення і як скоро Україна зможе отримати фінансування, президентка Єврокомісії зазначила, що пріоритетом є одностайне рішення щодо фінансової підтримки України всіма 27 країнами-членами ЄС (як відомо, Угорщина виступила проти - ІФ-У). "Але, звичайно, ми повинні підготуватися до інших варіантів - це оперативні рішення, які ми готуємо просто зараз", - повторила вона.

Фон дер Ляєн також нагадала, що перед Різдвом Єврокомісія виділила Україні останній транш пакета підтримки на 2023 рік у розмірі 18 млрд євро, "що допоможе Україні профінансувати свої потреби на початку цього року". "Це дає нам деяку свободу дій, але, звісно, ми маємо працювати якомога старанніше і швидше, щоб домогтися результатів", - додала президентка Єврокомісії.

Прем'єр-міністр Бельгії, який головує в Європейській раді, Александер Де Кроо, зі свого боку, висловив надію на одностайне рішення всіма 27 країнами-членами. "За останні два роки були моменти сумнівів, і я часто називаю це "брюссельськими сумнівами", коли за кілька годин до Європейської Ради всі починають сумніватися, чи це можливо. Після цього щоразу ми приходили з рішенням, тому я не бачу причин, через які, крім "брюссельського сумніву", ми також матимемо "брюссельську рішучість", і дійдемо до угоди з 27 країнами", - сказав він.

 

 

Теги: #україна #єврокомісія #підтримка #ляєн

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