Україна має дотримуватися узгоджених із партнерами стандартів у законопроєкті про перезавантаження БЕБ - Стефанчук

Законопроєкт про реформування Бюро економічної безпеки (БЕБ) України має бути розроблено з дотриманням стандартів НАТО та Євросоюзу, інакше можна втратити довіру партнерів, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Нам не треба вигадувати велосипед, а варто рухатися за тими стандартами, які сприйняті й погоджені з нашими партнерами. Тобто наш вектор прямий і зрозумілий - це Європейський Союз і НАТО, тому ми повинні дотримуватись їхніх стандартів", - сказав Стефанчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, не потрібно ухвалювати законодавчі акти, які потім доведеться змінювати, тому що, будучи нечесними з партнерами, Україна втрачатиме довіру.

"Тому треба одразу ухвалювати так, як ми домовилися", - додав голова ВР.

Як повідомлялося, 13 жовтня 2023 року комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №10088 "Про першочергові заходи щодо реформування БЕБ" й альтернативний йому №10088-1. Цей проєкт закону також підтримали Мінфін і Мінекономіки, Мін'юст - із зауваженнями.

Пізніше, 29 грудня 2023 року, Кабмін затвердив свій законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Його різко розкритикував голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін і перший заступник голови профільного парламентського голови Ярослав Железняк. За їхнім твердженням, у цьому вигляді контроль за БЕБ збереже Офіс президента, а МВФ не зарахує цього структурного маяка.

Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування EFF, законопроєкт про перезавантаження БЕБ має бути ухвалено до кінця червня 2024 року.

Україна взяла зобов'язання, що за новим законом БЕБ матиме чіткий мандат та обсяг слідчих повноважень, що відповідатиме найкращим практикам, зосереджуючись на основних економічних злочинах і зміцненні його аналітичного потенціалу, забезпечуючи спроможність Держподатслужби та Держмитслужби ефективно протидіяти порушенням у податковій і митній сферах. Наявне розмежування між слідчими повноваженнями БЕБ та Національного антикорупційного бюро України буде збережено, йдеться в оновленій програмі. Згідно з нею, закон також буде спрямований на створення правового підґрунтя для функціонування БЕБ з метою розвитку відкритого, прозорого та конкурентного процесу відбору керівництва та персоналу; посилення вимог до конкурсної комісії; запровадження контрактної системи для працівників; та розроблення механізму атестації персоналу.