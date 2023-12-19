Політика

19:18 19.12.2023

Доопрацьований документ щодо Формули миру буде передано Росії - Зеленський

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Доопрацьований документ щодо Формули миру буде передано Росії - Зеленський

Українська сторона після завершення доопрацювання Формули миру планує передати відповідні документи Росії, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у вівторок у Києві.

Президент наголосив, що роботу над першими п'ятьма пунктами майбутнього документа проводили в межах зустрічі радників на Мальті. Останні п'ять пунктів планується доопрацювати на зустрічі у Швейцарії. Після цього планується проведення саміту лідерів держав, на якому буде досягнуто домовленостей з фундаментальних питань.

"Коли саміт лідерів відбудеться (...) буде домовленість між країнами про фундаментальні речі, з якими ми почнемо потім працювати й готувати відповідний документ. Коли буде готовий відповідний документ, тоді ми зможемо його в тому чи іншому форматі передати представникам Російської Федерації. Коли всі держави світу об'єднаються навколо нашого документа, його може бути передано, наприклад через ООН або інших лідерів, іншій стороні. І якщо вона буде готова цей документ сприймати, це буде говорити про те, що питання про переговори є актуальним. На сьогодні воно не актуальне. Запиту від Росії не бачу," - розповів Зеленський.

Теги: #доопрацювання #формула_миру

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