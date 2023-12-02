Політика

11:32 02.12.2023

Міжнародний демократичний союз закликає українську владу дозволити Порошенку виїзд до Вашингтона

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Міжнародний демократичний союз закликає українську владу дозволити Порошенку виїзд до Вашингтона

Міжнародний демократичний союз (IDU) закликає українську владу дозволити виїзд п'ятому президенту, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку для участі у Форумі IDU у Вашингтоні.

"Міжнародний демократичний союз збентежений тим, що Петру Порошенку було відмовлено в дозволі залишити Україну для відвідування Форуму IDU-2023. Ми закликаємо українську владу дозволити його від'їзд, оскільки для осіб, які ухвалюють рішення, надзвичайно важливо отримати інформацію про війну з перших вуст і підтримати атаковану країну", - йдеться на сторінці IDU в соціальній мережі X (Твіттер).

Розкритикували заборону виїзду для Порошенка в Atlantic Council. "Повна нісенітниця. Команда президента Зеленського грає в ігри. Ми бачимо, що ви робите. Зе-Команда заборонила Порошенку залишати Україну через те, що його відрядження скасовано. Багато хто чекав на нього у Вашингтоні. Здорові демократії поважають своїх опозиційних політиків", - написала редакторка рубрики UkraineAlert на Atlantic Council, старша наукова співробітниця в Інституті дослідження міжнародної політики Мелінда Герінг у мережі X.

"Президент Зеленський, Стефанчук - те, що ви робите, є недалекоглядним. Вони можуть відстоювати Україну так, як ви не можете. Різноманітність України - її сила. Ми хочемо чути й інших, таких як Петро Порошенко, Кіра Рудик, Гончаренко, Андрій Осадчук", - пише американський експерт.

Як повідомляється на офіційному сайті "Європейської солідарності" в суботу, Порошенка запрошено як одного з ключових спікерів на саміт Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні (США). Він має виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Окрім цього, як інформує пресслужба "Європейської солідарності", у Вашингтоні Порошенко "проведе низку зустрічей із членами обох партій Конгресу США, де обговорить посилення американської фінансової та військової допомоги Україні. Також плануються зустрічі з представниками Державного департаменту США, керівництвом Європейської Комісії та Головою Консервативної партії Великої Британії".

Як повідомляється, також Порошенко "планував відвідати Варшаву для зустрічей із керівництвом комітету у закордонних справах Сейму Польщі, представниками польських політичних та експертних кіл, де мав обговорити зміцнення підтримки Польщею України у відсічі російській агресії, а також у набутті нашою державою членства в ЄС і НАТО. Одна з тем під час зустрічей Порошенка у Варшаві - припинення транспортної блокади на кордоні з Україною".

Міжнародний демократичний союз (IDU) - це глобальне об'єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Партія "Європейська Солідарність" отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі в липні 2020 року.

 

 

 

 

Теги: #порошенко #idu

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