Політика

18:36 22.09.2023

У ЄК з оптимізмом очікують врегулювання суперечки України із сусідами щодо сільгоспекспорту

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У ЄК з оптимізмом очікують врегулювання суперечки України із сусідами щодо сільгоспекспорту

Координаційна платформа щодо української сільгосппродукції обговорює в п'ятницю завершення роботи над планом дій щодо врегулювання аномалій, створених українським агроекспортом до ЄС, заявила офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Міріам Гарсія Феррер.

"З огляду на обмін думками, що відбувався досі і був дуже конструктивним, подальший розвиток подій видається позитивним. Найближчого четверга буде ще одне засідання платформи. Ми запросимо всі зацікавлені країни і зможемо завершити план дій, щоб реалізувати його якнайшвидше. Є конструктивний підхід усіх сторін. Ми дуже інтенсивно працювали цього тижня, і сподіваємося, що зможемо врегулювати ситуацію швидко", - сказала прессекретар на брифінгу в Брюсселі.

На запитання, чи не бойкотуватимуть цієї наради деякі країни, яких стосується ця проблема, насамперед Польща, як про це повідомляла низка ЗМІ, Гарсія Феррер відповіла: "Ми вважаємо, що всі сторони будуть присутні. Ми з ними з усіма працювали цього тижня і думаємо, що вони всі будуть із нами".

Відповідаючи на прохання описати, у чому полягає план, вона нагадала, що Україна розробила його, передала Єврокомісії, обговорено відбулося на платформі 18 вересня.

"У ньому різні аспекти. Насамперед передбачено обмін даними щодо експорту за чотирма продуктами (пшеницею, кукурудзою, ріпаком і насінням соняшнику - ІФ-У) щонайменше, але, можливо, й інші продукти теж буде охоплено", - повідомила представниця ЄК.

"Крім того, триватиме інформаційна робота з власними виробниками, щоб донести їм уразливість становища у відповідних секторах сусідніх країн", - продовжила Гарсія Феррер.

"Далі: заплановано збір даних про місця призначення експорту. І, нарешті, останній, особливо важливий пункт, над яким ми ще працюємо, - перевірка та авторизація за чотирма продуктами, що були до цього об'єктом превентивних заходів з європейського боку", - пояснила прессекретар.

Вона уточнила, що цей план є відповіддю на занепокоєння п'яти країн Євросоюзу - Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Єврокомісія 15 вересня не продовжила ембарго на експорт зернової продукції України до сусідніх країн, вважаючи, що Київ здатний врегулювати цю кризу на основі власного плану дій.

Теги: #зерно #єврокомісія

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