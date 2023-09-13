Політика

15:44 13.09.2023

Через внесення в Раду проєкту закону про вилучення "військового" ПДФО у громад АМУ вимагає зустрічі з президентом

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Асоціація міст України виступає проти положень урядового законопроєкту №10037, які передбачають вилучення у громад "військового" ПДФО. Голови громад пропонують під час зустрічі з керівництвом країни обґрунтувати важливість збереження "військового" ПДФО в місцевих бюджетах. Про це повідомляється на сайті Асоціації міст України.

Як зазначає АМУ, 12 вересня у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №10037 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який, зокрема, передбачає вилучення з місцевих бюджетів ПДФО від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу за період з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року.

"Для бюджетів територіальних громад це втрата 20 млрд гривень у 2023 році і 65 млрд гривень у 2024 році. Асоціація міст України виступає проти вилучення у територіальних громад "військового" ПДФО та звернулась з відповідними зверненнями до Президента України Володимира Зеленського, до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Голови сільських, селищних, міських рад готові обґрунтувати при зустрічі важливість збереження "військового" ПДФО в бюджетах місцевих громад для збереження унікальної системи забезпечення Об'єднаних сил Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

В Асоціації міст України зазначають, що кошти, які планується забрати у громад, хочуть віддати Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання (50%) та Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу (50%).

Раніше повідомлялося, що Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, ухвалила звернення до Президента, Кабміну та Верховної Ради щодо необхідності збереження "військового" ПДФО у місцевих бюджетах. В АМУ наголосили, що громади витрачають на допомогу ЗСУ та безпеку для мешканців набагато більше коштів, ніж отримують від "військового" ПДФО. Вилучення у громад цих коштів зруйнує систему оборони країни.

Теги: #пдфо #аму

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