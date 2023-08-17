Політика

12:18 17.08.2023

Кулеба: Ми працюємо над певним форматом взаємодії з G20, щоб голос України там був почутий

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Кулеба: Ми працюємо над певним форматом взаємодії з G20, щоб голос України там був почутий

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі триває робота над "певним форматом взаємодії з G20", щоб голос України на саміті було почуто, і наголосив на наявності діалогу та комунікації з Індією.

"Тому що Росія входить у формат G20, на жаль. А по-друге, тому що Індія і РФ - досить тісні партнери", - сказав Кулеба в ефірі "Сніданок з 1+1", відповідаючи на запитання, чому Росію запросили на саміт G20, а Україну - ні.

Крім того, міністр додав: "не факт, що Путін туди ще поїде". Говорячи про те, які кроки має намір робити Україна, щоб потрапити на саміт G20, Кулеба сказав, що "з Індією є діалог, є рівень комунікації".

"Представник Індії брав участь в останній зустрічі в Саудівській Аравії, як і представник Китаю, що дуже розлютило росіян. Ми працюємо над, скажімо так, певним форматом взаємодії з G20, щоб голос України там був почутий", - пояснив глава МЗС.

При цьому Кулеба запевнив, що українські партнери не вестимуть переговорів щодо України "без координації кожної позиції, кожного елемента з Україною".

Саміт G20 у Делі заплановано на 9-10 вересня.

Раніше міністр закордонних справ Індії, яка головує в G20, Субраманьям Джайшанкар заявив, що Україна не була запрошена на майбутній саміт. За його словами, таке рішення ухвалили "з урахуванням того, що G20 виступає за зростання і розвиток, а не за вирішення конфліктів, що має бути зроблено в Раді Безпеки ООН".

На минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення.

Теги: #g20

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