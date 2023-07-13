Нардеп Плачкова вирішила скласти мандат

Позафракційний народний депутат Тетяна Плачкова вирішила скласти повноваження народного депутата України, повідомляє член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Народна депутатка від "ОПЗЖ" Тетяна Плачкова складає депутатський мандат", - написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі в четвер.

Водночас голова парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко зареєстрував у парламенті проєкт постанови №9489, у якому пропонує достроково припинити повноваження Плачкової. Як зазначається в документі, причина цього - її особиста заява про складання мандата.

"Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України та пункту 1 частини першої статті 4 закону України "Про статус народного депутата України" та з огляду на сімейні обставини повідомляю про складення повноважень народного депутата України", - зазначила Плачкова в заяві.

Тетяну Плачкову у 2019 році було обрано народним депутатом від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ"). 15 березня 2022 року вона вийшла із фракції "ОПЗЖ", а у травні вступила до новоствореної депутатської групи "Відновлення України".