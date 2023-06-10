Політика

15:44 10.06.2023

Шольц має намір незабаром говорити з Путіним - ЗМІ

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Шольц має намір незабаром говорити з Путіним - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що незабаром планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним телефоном, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

На з'їзді протестантських церков у Нюрнберзі в суботу канцлер зазначив, що розмовляв із Путіним після початку повномасштабного вторгнення в Україну. "Я маю намір зробити це знову найближчим часом", - сказав Шольц.

Він окремо зазначив, що передумовою справедливого миру в Україні є виведення Росією її військ. "Це те, що потрібно розуміти", - сказав глава німецького уряду.

Серед аудиторії, яка слухала канцлера, час від часу лунали вигуки "переговори". Шольц у відповідь на це сказав: "Вести переговори - це нормально. Питання в тому, хто з ким і про що веде переговори".

У травні Шольц сказав, що планує одного разу знову поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, не даючи часових перспектив, коли це може статися.

У лютому цього року в Кремлі поскаржилися, що Макрон і Шольц давно не телефонували Путіну.

 

Теги: #путин #шольц

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