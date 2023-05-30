Шольц у розмові з Зеленським засудив чергові російські повітряні атаки та запевнив у солідарності з Україною

Канцлер ФРН Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським засудив нові російські удари по українських цивільних об'єктах і підтвердив непорушну солідарність з Україною перед обличчям російської агресії, повідомляє пресслужба Федерального уряду Німеччини.

Шольц заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, зокрема у військовій сфері, у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами.

Зі свого боку Зеленський поінформував про наслідки нещодавніх ударів Росії по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури. Також він подякував федеральному уряду за військову підтримку, особливо за зміцнення системи ППО України.

Федеральний канцлер і президент України домовилися продовжити конструктивний обмін думками.