Лідери "Бухарестської дев'ятки" підтримали євроатлантичні прагнення України - заява

Країни "Бухарестської дев'ятки" підтримали євроатлантичні прагнення України і висловили готовність підтримувати її зусилля щодо захисту від агресії Росії. Про це йдеться у спільній заяві лідерів дев'яти країн, ухваленій на саміті у Варшаві в середу.

"Ми схвалюємо героїзм українського народу і доблесть його воїнів. Ми віддаємо данину поваги українським військовослужбовцям і військовим жінкам, які захищають свою свободу і наші спільні цінності. Майбутнє України - в Європі. Ми твердо підтримуємо євроатлантичні устремління України", - заявляють вони.

"Ми, глави держав і урядів Болгарії, Чеської Республіки, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словацької Республіки, зустрілися сьогодні, коли виповнився рік відтоді, як Росія розпочала неспровоковану і жорстоку агресивну війну проти України. Ми вітаємо участь президента Сполучених Штатів і генерального секретаря НАТО в нашій зустрічі, яка слугує свідченням міцності трансатлантичних зв'язків і відзначає непохитну прихильність НАТО захищати кожен дюйм території союзників", - ідеться в заяві.

Лідери дев'яти країн зазначають, що "рік тому Росія порушила мир і безпеку в Європі, намагаючись силою підпорядкувати собі Україну. Дії Кремля призвели до різкого погіршення обстановки в галузі безпеки в євроатлантичному регіоні, а також до серйозного погіршення безпеки наших партнерів. Росія являє собою найбільш значну і пряму загрозу безпеці союзників".

"Напередодні саміту у Вільнюсі ми продовжимо зміцнювати нашу позицію стримування і оборони на всьому східному фланзі від Балтійського до Чорного морів. НАТО і його зобов'язання за статтею 5 захищати один одного є основою євроатлантичної безпеки", - йдеться в тексті.

Вони засудили агресивну війну Росії. "Кількість загиблих серед цивільного населення України зростає через невибіркові ракетні удари Росії та навмисні атаки на критично важливі об'єкти інфраструктури, включно з використанням Чорного моря як стартового майданчика. Винних у звірствах і воєнних злочинах буде притягнуто до відповідальності. Ми сповнені рішучості підтримувати міжнародний тиск на Росію. Ми також засуджуємо всіх, зокрема Білорусь, хто активно сприяє агресивній війні Росії проти України".

У заяві наголошується, що Україна "здійснює своє законне право на захист від російської агресії, відновлення повного контролю над своєю територією та має право на звільнення окупованих територій у межах своїх міжнародно визнаних кордонів", лідери "дев'ятки" заявляють, що "ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України в цьому напрямі, доки це необхідно".