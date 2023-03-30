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13:04 30.03.2023

Глави МЗС "Бухарестської дев'ятки" проведуть зустріч 30-31 березня, обговорять війну в Україні та саміт НАТО

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Міністри закордонних справ країн східного флангу НАТО прибудуть у місто Лодзь (Польща) 30-31 березня, де проведуть зустріч перед майбутнім самітом Альянсу у Вільнюсі.

Як повідомляють на сайті МЗС Польщі, у саміті візьмуть участь представники Болгарії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Головною темою обговорення на зустрічі цього року будуть питання європейської безпеки, російської агресії проти України та підтримки НАТО України, яка бореться.

"Бухарестська дев'ятка" - регіональна ініціатива Польщі та Румунії, спрямована на узгодження позицій та обмін думками країн східного флангу НАТО з питань безпеки. Формулу консультацій між цими дев'ятьма країнами було відкрито зустріччю президентів у Варшаві в 2014 р. У листопаді 2015 р. у Бухаресті країни Центральної та Східної Європи підписали спільну декларацію. 

Теги: #бухарестська_девятка

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