Політика

11:39 09.01.2023

Єврокомісія завершує підготовку звіту про відповідність українського законодавства європейському в рамках заявки України на членство в ЄС

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Єврокомісія завершує підготовку звіту про відповідність українського законодавства європейському в рамках заявки України на членство в ЄС

Європейська Комісія завершує підготовку аналітичного звіту про відповідність українського законодавства законодавству ЄС, який є доповненням до основного висновку про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

"Наразі Комісія завершує підготовку аналітичного звіту про відповідність України законодавству ЄС, тобто про ступінь наближення до всієї сукупності норм і правил ЄС. Звіт доповнює висновок щодо заявки на членство в ЄС, прийнятий Комісією в червні 2022 року", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок у Брюсселі представниця Європейської Комісії Ана Пісонеро (Ana Pisonero).

Вона нагадала, що на підставі наданого 17 червня минулого року висновку Єврокомісії Європейська рада 23 червня визнала європейську перспективу України й надала їй статус кандидата за умови, що буде зроблено певні кроки (йдеться про виконання семи умов, зазначених у висновку, - ІФ-У).

"Комісія відзвітує про виконання умов, зазначених у висновку Комісії, в рамках чергового пакета розширення в 2023 році відповідно до червневих висновків Європейської ради", - позначила вона часові рамки для оприлюднення оцінки прогресу України у виконанні умов. А саме: реформа Конституційного суду, продовження судової реформи, боротьба з корупцією, включно з призначенням керівника САП, боротьба з відмиванням коштів, реалізація антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, зміна законодавства про нацменшини.

Очікується, що черговий пакет розширення буде Європейська Комісія оприлюднить восени 2023 року.

Лише після того, як зазначені умови буде виконано, може бути ухвалене рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС. При цьому невідомо, чи будуть для цього висунені додаткові умови. Українське керівництво очікує, що переговори можуть розпочатися вже цього року.

Теги: #україна #єврокомісія #звіт

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