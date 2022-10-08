Політика

11:45 08.10.2022

Указ про визнання "північних територій" частиною Японії підтверджує прихильність України міжнародному праву – заява МЗС

3 хв читати
Указ про визнання "північних територій" частиною Японії підтверджує прихильність України міжнародному праву – заява МЗС

Підписання президентом України Володимиром Зеленським Указу № 692/2022, що підтверджує повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією РФ, підтверджують прихильність України загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, оприлюдненій в суботу.

"Ухвалення Верховною Радою України «Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії» та підписання зазначеного Указу Президента України є важливими кроками, які відновлюють історичну справедливість та підтверджують відданість України загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права", - йдеться в заяві.

"МЗС України послідовно наголошує, що у сучасному світі немає місця для застосування сили з метою порушення суверенітету і територіальної цілісності будь-якої держави світу всупереч міжнародному праву. Росія, як країна-агресор має понести усю відповідальність за свої дії з порушення суверенних кордонів України та інших держав світу", - додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу, т.зв. "північних територій", територією Японії 7 жовтня.

"Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації. Сьогодні я підписав відповідний указ ... є заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має ніякого права на ці території. Всі в світі це добре знають. І треба, нарешті, діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю ввечері.

За його словами, "тільки так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву. Статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти програватимуть, а народи світу будуть захищені від будь-яких окупацій".

"Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювалися і щоб мир був справді довгостроковим. Нічого не повинно залишитися загарбникам. Вірю: і для наших партнерів справедливість буде відновлена", - заявив Зеленський.

Після Другої світової війни у вересні 1951 був укладений мирний договір між Японією та союзниками, згідно з яким Японія відмовилася від прав на Курильські острови та території, суверенітет над якими набула за Портсмутським договором від 5 вересня 1905 року.

При цьому, згідно з офіційною позицією Японії, острови Ітуруп, Шикотан, Кунашир та Хабомаї до складу Курильських островів (островів Тисіма) не входили, і від них Японія не відмовлялася. Представники СРСР запропонували внести до договору поправку про визнання суверенітету СРСР над Південним Сахаліном і Курильськими островами, проте це й ще низку пропозицій не було враховано, тому СРСР, Польща та Чехословаччина договір не підписали.

Ці острови вважаються Японією окупованими, що не дає змоги підписати мирний договір між Росією та Японією.

Теги: #указ #мзс #курили

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:11 07.10.2022
Зеленський підписав указ про визнання Північних територій частиною Японії

Зеленський підписав указ про визнання Північних територій частиною Японії

21:44 07.10.2022
Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу територією Японії

Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу територією Японії

15:14 07.10.2022
Кулеба відкрив у Гані бізнес-форум за участю близько 20 українських і ганійських компаній - МЗС

Кулеба відкрив у Гані бізнес-форум за участю близько 20 українських і ганійських компаній - МЗС

19:32 06.10.2022
Україна планує відкрити посольство у Гані для розширення присутності в Африці

Україна планує відкрити посольство у Гані для розширення присутності в Африці

21:53 05.10.2022
Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

07:47 05.10.2022
Байден заборонив Мінфіну США брати участь у транзакціях із обміном СПЗ Росії та Білорусі

Байден заборонив Мінфіну США брати участь у транзакціях із обміном СПЗ Росії та Білорусі

16:11 04.10.2022
Зеленський підписав указ про нікчемність актів РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України

Зеленський підписав указ про нікчемність актів РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України

11:45 04.10.2022
Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів із Путіним та санкції проти РФ

Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів із Путіним та санкції проти РФ

16:43 03.10.2022
Кулеба та глава МЗС Канади обговорили заявку України до НАТО, допомогу у розмінуванні та питання безпеки

Кулеба та глава МЗС Канади обговорили заявку України до НАТО, допомогу у розмінуванні та питання безпеки

15:05 01.10.2022
МЗС України закликає міжнародне співтовариство вжити рішучих заходів для звільнення затриманого окупантами гендиректора ЗАЕС

МЗС України закликає міжнародне співтовариство вжити рішучих заходів для звільнення затриманого окупантами гендиректора ЗАЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Європарламенту виступила на саміті ЄС за запровадження стелі цін на газ, закликала посилити військову допомогу Україні

Лідери ЄС на неформальній зустрічі в Празі підтвердили відданість подальшій військовій і фінансовій підтримці України

Європейська політична спільнота може стати спільнотою миру – Зеленський

Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

Голова Європарламенту: Жодні бутафорські референдуми ніколи не змінять того, що Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є і залишаться частиною України

ОСТАННЄ

Мішель заявив, що саміт ЄС був стратегічним етапом, наступний крок буде зроблено на засіданні Євроради у середині жовтня

Голова Європарламенту виступила на саміті ЄС за запровадження стелі цін на газ, закликала посилити військову допомогу Україні

Лідери ЄС на неформальній зустрічі в Празі підтвердили відданість подальшій військовій і фінансовій підтримці України

ВР просить міжнародні організації створити спеціальний міжнародний трибунал щодо агресії Росії проти України

Кондратюк закликала парламенти країн світу не визнавати результатів фейкових референдумів

ЄС забороняє своїм громадянам обіймати керівні посади в Роснефти, Транснефти, ОАК та низці інших російських компаній

Посол Корнійчук закликав владу Ізраїлю припинити уникати однозначності та надати Україні допомогу

Європейська політична спільнота може стати спільнотою миру – Зеленський

Порошенко: Росія зруйнувала механізм безпеки ООН, потрібна повна ізоляція Кремля

Рада відкликала Рабіновича, Васильковського та Кузьміна з комітетів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА