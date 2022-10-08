Указ про визнання "північних територій" частиною Японії підтверджує прихильність України міжнародному праву – заява МЗС

Підписання президентом України Володимиром Зеленським Указу № 692/2022, що підтверджує повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією РФ, підтверджують прихильність України загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, оприлюдненій в суботу.

"Ухвалення Верховною Радою України «Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії» та підписання зазначеного Указу Президента України є важливими кроками, які відновлюють історичну справедливість та підтверджують відданість України загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права", - йдеться в заяві.

"МЗС України послідовно наголошує, що у сучасному світі немає місця для застосування сили з метою порушення суверенітету і територіальної цілісності будь-якої держави світу всупереч міжнародному праву. Росія, як країна-агресор має понести усю відповідальність за свої дії з порушення суверенних кордонів України та інших держав світу", - додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу, т.зв. "північних територій", територією Японії 7 жовтня.

"Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації. Сьогодні я підписав відповідний указ ... є заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має ніякого права на ці території. Всі в світі це добре знають. І треба, нарешті, діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю ввечері.

За його словами, "тільки так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву. Статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти програватимуть, а народи світу будуть захищені від будь-яких окупацій".

"Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювалися і щоб мир був справді довгостроковим. Нічого не повинно залишитися загарбникам. Вірю: і для наших партнерів справедливість буде відновлена", - заявив Зеленський.

Після Другої світової війни у вересні 1951 був укладений мирний договір між Японією та союзниками, згідно з яким Японія відмовилася від прав на Курильські острови та території, суверенітет над якими набула за Портсмутським договором від 5 вересня 1905 року.

При цьому, згідно з офіційною позицією Японії, острови Ітуруп, Шикотан, Кунашир та Хабомаї до складу Курильських островів (островів Тисіма) не входили, і від них Японія не відмовлялася. Представники СРСР запропонували внести до договору поправку про визнання суверенітету СРСР над Південним Сахаліном і Курильськими островами, проте це й ще низку пропозицій не було враховано, тому СРСР, Польща та Чехословаччина договір не підписали.

Ці острови вважаються Японією окупованими, що не дає змоги підписати мирний договір між Росією та Японією.