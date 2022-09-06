Політика

10:27 06.09.2022

Кулеба: Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності

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Кулеба: Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності

Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"За допомогою енергетичного шантажу Путін хоче зруйнувати благополуччя та стабільність кожної європейської родини. Ті, хто пропонує піддатися на шантаж, лише посилюють проблему. Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.

 

Теги: #кулеба

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