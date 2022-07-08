Мер Чернігова звернувся до Зеленського із закликом зупинити політичну атаку на нього

Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до президента України Володимира Зеленського та заявив, що його намагаються усунути від керівництва містом.

"Сьогодні мене, міського голову, ваші підлеглі намагаються усунути від управління містом та поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації в Чернігові. Причина проста: їм заважає мер, якого підтримали майже 80% виборців і який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників. Тому й хочуть забрати повноваження", - заявив він у зверненні у фейсбуці.

"В хід йдуть усі засоби: заборона візитів за кордон за коштами на відновлення міста, "привіти" через силовиків, інформаційні атаки, блокування роботи та багато іншого. Але всі ці дії шкодять насамперед Чернігову та Україні. Замість того щоб протистояти нападам ворога, місто змушене терпіти нападки ваших підлеглих", - наголосив він.

Атрошенко закликав Зеленського призупинити політичну атаку та підтримати чернігівців.

"Пане президенте! Я не можу допустити, щоб Чернігів страждав. Тому звертаюся до Вас і прошу Вас втрутитися в ситуацію, зупинити політичну атаку окремих ваших підлеглих на мене та усіляко підтримати місто і міського голову Чернігова. Центральна та місцева влада мають працювати разом проти ворога, а не один проти одного. Чернігівці чекають на Ваше неупереджене та зважене рішення", - підсумував міський голова.