Політика

10:34 08.07.2022

Мер Чернігова звернувся до Зеленського із закликом зупинити політичну атаку на нього

1 хв читати
Мер Чернігова звернувся до Зеленського із закликом зупинити політичну атаку на нього

Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до президента України Володимира Зеленського та заявив, що його намагаються усунути від керівництва містом.

"Сьогодні мене, міського голову, ваші підлеглі намагаються усунути від управління містом та поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації в Чернігові. Причина проста: їм заважає мер, якого підтримали майже 80% виборців і який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників. Тому й хочуть забрати повноваження", - заявив він у зверненні у фейсбуці.

"В хід йдуть усі засоби: заборона візитів за кордон за коштами на відновлення міста, "привіти" через силовиків, інформаційні атаки, блокування роботи та багато іншого. Але всі ці дії шкодять насамперед Чернігову та Україні. Замість того щоб протистояти нападам ворога, місто змушене терпіти нападки ваших підлеглих", - наголосив він.

Атрошенко закликав Зеленського призупинити політичну атаку та підтримати чернігівців.

"Пане президенте! Я не можу допустити, щоб Чернігів страждав. Тому звертаюся до Вас і прошу Вас втрутитися в ситуацію, зупинити політичну атаку окремих ваших підлеглих на мене та усіляко підтримати місто і міського голову Чернігова. Центральна та місцева влада мають працювати разом проти ворога, а не один проти одного. Чернігівці чекають на Ваше неупереджене та зважене рішення", - підсумував міський голова.

 

Теги: #атрошенко #чернігов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 04.07.2022
Мер Чернігова звинувачує чиновника Офісу президента у порушенні закону

Мер Чернігова звинувачує чиновника Офісу президента у порушенні закону

16:56 24.06.2022
Атрошенко назвав його недопуск за кордон дискредитацією України та Зеленського

Атрошенко назвав його недопуск за кордон дискредитацією України та Зеленського

12:28 24.06.2022
Був момент, коли я вже записував відео зі словами, що робити, якщо мене не стане - Владислав Атрошенко

Був момент, коли я вже записував відео зі словами, що робити, якщо мене не стане - Владислав Атрошенко

16:40 19.06.2022
Мер Чернігова стверджує, що його не випустили за кордон через "політичні ігрища"

Мер Чернігова стверджує, що його не випустили за кордон через "політичні ігрища"

16:33 26.03.2022
Чернігів в оперативному оточенні, влада планує вивозити тяжкопоранених - мер

Чернігів в оперативному оточенні, влада планує вивозити тяжкопоранених - мер

13:16 26.01.2022
55% чернігівців вважають обшуки в місті політичним тиском на мера - опитування "Рейтингу"

55% чернігівців вважають обшуки в місті політичним тиском на мера - опитування "Рейтингу"

13:13 22.12.2021
Мер Чернігова вважає обшуки на комунальних підприємствах тиском на нього особисто

Мер Чернігова вважає обшуки на комунальних підприємствах тиском на нього особисто

18:31 11.11.2021
Мер Чернігова пов'язує обшуки в місті з виборами у 206-му окрузі, що наближаються

Мер Чернігова пов'язує обшуки в місті з виборами у 206-му окрузі, що наближаються

09:27 30.07.2021
У Чернігові створено Центр протимінної діяльності - Міноборони

У Чернігові створено Центр протимінної діяльності - Міноборони

10:11 01.10.2020
Мер Чернігова захворів на COVID-19

Мер Чернігова захворів на COVID-19

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Політика Великої Британії не зміниться після відставки Джонсона - Зеленський в інтерв'ю CNN

Борис Джонсон оголосив, що згоден піти у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, коли консерватори підберуть нового лідера

Джонсон планує подати у відставку з посади прем'єра Великої Британії у четвер - ЗМІ

Майже половина британського уряду пішла у відставку - ЗМІ

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Ірландії питання продовольчої безпеки, енергетики, санкцій проти РФ та післявоєнного відновлення України

ОСТАННЄ

Україна закликає Vitol припинити постачання російської нафти

Джонсон пообіцяв, що нинішній уряд Британії до закінчення терміну повноважень не змінюватиме політику керівництва та утримається від основних фінансових рішень

Британський віцепрем'єр Рааб не має наміру балотуватися на посаду лідера консерваторів - ЗМІ

Політика Великої Британії не зміниться після відставки Джонсона - Зеленський в інтерв'ю CNN

Борис Джонсон оголосив, що згоден піти у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, коли консерватори підберуть нового лідера

Дії центральної та місцевої влади мають бути скоординовані - Тимошенко

Джонсон планує подати у відставку з посади прем'єра Великої Британії у четвер - ЗМІ

Майже половина британського уряду пішла у відставку - ЗМІ

Разумков закликає керівництво Верховної Ради дозволити журналістам працювати у будівлі парламенту

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Ірландії питання продовольчої безпеки, енергетики, санкцій проти РФ та післявоєнного відновлення України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА