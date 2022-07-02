Продовжувати підтримку України вкрай важливо для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців - Кулеба

Продовжувати підтримку України вкрай важливо для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців і хоче принести кризу до дверей кожного європейського дому, наголошує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Продовжувати підтримку України вкрай важливо для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців і хоче принести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на шляху цих зловмисних планів. Підтримуючи нас, партнери підтримують себе", - написав Кулеба в Twitter.