Україна рішуче засуджує входження китайського судна до окупованого Криму, посольство направило офіційну ноту до МЗС Китаю

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує та розцінює як грубе порушення міжнародного права та законодавства України неодноразові заходи контейнеровоза HENG YANG 9 (IMO: 1059979; прапор: Панама) до тимчасово окупованого Російською Федерацією порту Севастополя.

"Особливе обурення викликає той факт, що судно, яке належить китайській компанії Guangxi Changhai, свідомо приховувало свої пересування, передаючи неправдиві дані про маршрут, що підтверджує усвідомлений характер порушення", - йдеться в коментарі речника МЗС України Георгія Тихого у відповідь на запит ЗМІ.

У МЗС наголосили, що ці дії є черговим свідченням зухвалої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, а також до основоположних норм міжнародного права, зокрема Резолюції 68/262 "Територіальна цілісність України", а також положень Конвенції ООН з морського права 1982 року, що чітко закріплює суверенітет України над її територіальними водами.

"У зв’язку з цим інцидентом посольство України в КНР направило офіційну ноту до МЗС Китаю. Україна також поінформувала про нього Міжнародну морську організацію (ІМО)", - зазначив Тихий.

МЗС закликає Пекін вжити невідкладних заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому та вимагає дотримуватися заявленої політики щодо утримання китайських компаній від співпраці з окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях України.

"Українська сторона залишає за собою право належним чином реагувати на усі випадки порушень територіальної цілісності та суверенітету України, зокрема, шляхом введення санкцій проти причетних фізичних та юридичних осіб", - йдеться у коментарі.

Раніше видання Financial Times писало, що китайське вантажне судно вперше зайшло в порт окупованого Криму. За даними видання, судно Heng Yang 9, що належить китайській компанії Guangxi Changhai, протягом останніх кількох місяців було помічене в анексованому Криму щонайменше тричі.