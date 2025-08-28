Інтерфакс-Україна
19:12 28.08.2025

Угорському послу вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив вручення послу Угорщини Анталу Хеізеру ноти протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні.

"Угорського посла викликали до МЗС. Йому вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністр закликав Угорщину й надалі "утримуватися від недружніх дій та натомість вести конструктивний діалог, до якого Україна, як і раніше, готова".

