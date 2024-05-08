Медицина

19:40 08.05.2024

В Україні не зафіксовано жодного випадку несприятливих наслідків після вакцинації проти COVID-19 - Кузін

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В Україні не зафіксовано жодного випадку несприятливих наслідків після вакцинації проти COVID-19 - Кузін

В Україні не було зафіксовано жодного випадку виникнення несприятливих наслідків після вакцинації проти COVID-19, зокрема вакцинами AstraZeneca і Pfizer, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Щодо реєстрації несприятливих подій після імунізації, то ми, як і будь-яка країна ЄС, моніторимо їх - починаючи від почервоніння місця введення вакцини до підвищення температури або інших потенційно небезпечних наслідків. Станом на сьогодні ми не зареєстрували жодних пов'язаних випадків із застосуванням як вакцини AstraZeneca, так і вакцини Pfizer", - сказав він в ефірі телемарафону в середу.

Водночас Кузін зазначив, що ймовірність виникнення несприятливих наслідків після вакцинації "вкрай низька".

"Цей відсоток украй низький і для застосування вакцин є допустимим", - сказав він.

Водночас Кузін наголосив, що на кожному пункті вакцинації є спеціальна аптечка, а медики проходять навчання для надання меддопомоги в пунктах вакцинації в разі можливих ускладнень.

"У середньому 80% людей, які помирають від грипу або COVID-19, на жаль, не мали вакцинації", - констатував головний санлікар.

Теги: #вакцинація #covid_19

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