Медицина

15:24 03.05.2024

Клініки ще семи європейських країн готуються приєднатися до програми міжнародного медичного партнерства

2 хв читати
Клініки ще семи європейських країн готуються приєднатися до програми міжнародного медичного партнерства

Клініки ще семи європейських країн готуються приєднатися до програми міжнародного медичного партнерства (ММП).

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Марина Слободніченко, наразі перелік медзакладів, що приєднуватимуться до програми, узгоджують Норвегія, Фінляндія, Італія, Словаччина, Швейцарія, Велика Британія та США.

"Планується розширення співпраці, охоплюючи не тільки лікарні, а й інші інституції у сфері охорони здоров'я, зокрема Національну службу здоров'я України (НСЗУ), держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ), заклади громадського здоров'я", - сказала вона.

За словами Слободніченко, зокрема, вибудовуються партнерства між університетською клінікою Анже (Франція) та Херсонською обласною клінічною лікарнею, двома університетськими лікарнями землі Померанія в Німеччині та двома профільними медзакладами Чернігівської області.

Крім того, заступниця міністра зазначила, що співпраця між Україною та Францією у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями відбуватиметься з використанням механізму міжнародного медичного партнерства (ММП).

Наразі серед медзакладів, які вже стали партнерами проєкту ММП, - багатопрофільні, зокрема й університетські, дитячі, спеціалізовані онкологічні та психіатричні клініки й медуніверситети Австрії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Іспанії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Туреччини, Франції.

"Нещодавно було досягнуто угоди про співпрацю знаменитої берлінської університетської лікарні Charité з п'ятьма українськими медзакладами та співробітництво BG Kliniken, провідної німецької лікарні, що спеціалізується на реабілітації, з низкою українських лікарень", - уточнила Слободніченко.

Вона зазначила, що є два алгоритми пошуку потенційних клінік-партнерів проєкту. Зокрема, українські та іноземні лікарні, які знають про програму ММП, самі звертаються до МОЗ по допомогу в складанні меморандуму між клініками.

Водночас існують клініки, які хочуть приєднатися до програми, але ще не мають відповідного побратима. У такому випадку МОЗ шукає медзаклад в іншій країні, який можна приєднати з огляду на бажаний напрям співпраці та потреби.

"Нерідко до нас звертаються представники посольств та міністерств охорони здоров'я інших країн із побажанням надати їм перелік медзакладів, які готові до партнерства із запропонованою ними лікарнею", - сказала Слободніченко.

Заступниця міністра зазначила, що наразі розробляється методичний матеріал щодо ініціативи медичного партнерства, де буде визначено чіткі критерії, яким мають відповідати клініки-побратими, щоб кожне партнерство було ефективним.

Вона уточнила, що програма ММП реалізується здебільшого із залученням коштів країн-партнерів, а також із залученням грантів.

При цьому програму активно підтримує ВООЗ, французьке держагентство Expertise France і німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ.

ММП - програму міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я на рівні конкретних медичних закладів було запущено під час сателітного саміту міністрів охорони здоров'я різних країн у межах третього саміту перших пані та джентльменів, що відбувся у вересні 2023 року в Києві з ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Теги: #медицина #міжнародна_співпраця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 23.04.2024
Україна залучить додатково EUR100 млн від Ради Європи для відновлення медицини - Шмигаль

Україна залучить додатково EUR100 млн від Ради Європи для відновлення медицини - Шмигаль

19:53 17.04.2024
В Офісі президента відбулася зустріч зі швейцарською делегацією

В Офісі президента відбулася зустріч зі швейцарською делегацією

18:15 12.04.2024
На відновлення зруйнованої агресором медичної інфраструктури в Україні потрібно щонайменше $14,2 млрд

На відновлення зруйнованої агресором медичної інфраструктури в Україні потрібно щонайменше $14,2 млрд

17:00 06.03.2024
Лікарі та фармацевти вимагають активізувати боротьбу з нелегітимною рекламою фейкових ліків із використанням провідних медичних брендів

Лікарі та фармацевти вимагають активізувати боротьбу з нелегітимною рекламою фейкових ліків із використанням провідних медичних брендів

18:42 05.03.2024
Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

11:58 06.02.2024
У Києві судитимуть заввідділу Інституту урології, який вимагав гроші за операцію, - прокуратура

У Києві судитимуть заввідділу Інституту урології, який вимагав гроші за операцію, - прокуратура

17:04 29.01.2024
Попит на діагностику та ендоскопічні дослідження з початку повномасштабної війни знизився некритично - думки

Попит на діагностику та ендоскопічні дослідження з початку повномасштабної війни знизився некритично - думки

16:02 24.01.2024
Українські клініки у 2023 році відновлювали роботу з урахуванням ситуації воєнного часу, відкривали нові напрями

Українські клініки у 2023 році відновлювали роботу з урахуванням ситуації воєнного часу, відкривали нові напрями

13:59 10.01.2024
Рада має намір наділити Міноборони повноваженнями затверджувати стандарти надання медичної допомоги під час бойових дій

Рада має намір наділити Міноборони повноваженнями затверджувати стандарти надання медичної допомоги під час бойових дій

13:07 05.01.2024
ТЧХУ відкрило соляну кімнату в м. Корець Рівненської області

ТЧХУ відкрило соляну кімнату в м. Корець Рівненської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

ОСТАННЄ

Фонд Порошенка купив кисневу барокамеру для лікування поранених і профінансував ремонт відділення

USAID запустив два проєкти відновлення медінфраструктури в Харківській і Запорізькій областях

53% відсотки опитаних українців вважають, що загроза здоров'ю від коронавірусу була перебільшена - опитування "Рейтингу"/Gallup Int.

Сучасні карети швидкої допомоги від партнерів із Німеччини доставлять на Херсонщину - ОВА

Рада ухвалила в цілому закон щодо наглядових рад медзакладів

БФ "Центр порятунку життя" за підтримки "Ескулаб" побудує в Києві центр реабілітації TYTANOVI

МОЗ у 2023 р. скоротило кількість закуплених за механізмом ДКД ліків - "Санофі"

В Охтирці відкрили збірно-модульну конструкцію для розміщення бригад швидкої допомоги

Майже 11,2 тис. генераторів встановлено в українських клініках - МОЗ

НСЗУ законтрактувала на проведення хіміотерапії в межах ПМГ 97 медзакладів на 2,41 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА