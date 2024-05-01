USAID запустив два проєкти відновлення медінфраструктури в Харківській і Запорізькій областях
Проєкт USAID "Підтримка реформи охорони здоров'я" (USAID HRS) запустив два проєкти відновлення медінфраструктури в 45 громадах Харківської та Запорізької областей.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, партнерами проєктів стануть ТОВ "КБС старт" у Харківській області та МБФ "Альянс громадського здоров'я" у Запорізькій області.
Проєкти буде реалізовано до грудня 2024 року.
Крім того, в рамках проєкту "Відновлення доступу населення до медичної допомоги" планується співпраця з 36 центрами ПМСД.