USAID запустив два проєкти відновлення медінфраструктури в Харківській і Запорізькій областях

Проєкт USAID "Підтримка реформи охорони здоров'я" (USAID HRS) запустив два проєкти відновлення медінфраструктури в 45 громадах Харківської та Запорізької областей.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, партнерами проєктів стануть ТОВ "КБС старт" у Харківській області та МБФ "Альянс громадського здоров'я" у Запорізькій області.

Проєкти буде реалізовано до грудня 2024 року.

Крім того, в рамках проєкту "Відновлення доступу населення до медичної допомоги" планується співпраця з 36 центрами ПМСД.