Медицина

16:17 23.02.2024

Україна сама закриває потреби в донорській крові, в постачанні з-за кордону потреби немає - Ляшко

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Україна сама закриває потреби в донорській крові, в постачанні з-за кордону потреби немає - Ляшко

Україна самостійно закриває потреби в донорській крові, зокрема і для забезпечення фронту, в постачанні з-за кордону наразі необхідності немає, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Під час воєнного стану уряд ухвалив рішення, яке дозволяє постачати кров із-за кордону. Ми ніколи не використовували це, тому що українці свідомі та продовжують здавати кров", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Ляшко зазначив, що нині система забезпечення кров'ю та її компонентами трансформується відповідно до європейських директив.

Крім того, він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення було ухвалено нормативні акти, завдяки яким бойові медики, які пройшли відповідне навчання, здійснювати переливання крові безпосередньо в зоні бойових дій.

"Це рішення було ухвалено не від хорошого життя. Це одна з наших відповідей на повномасштабне вторгнення РФ на територію нашої країни. Ми розуміємо, яка війна триває, і в лютому 2022 року видали наказ Міністерства охорони здоров'я, що врегульовував проблему боротьби з гіповолемічним шоком (невідкладний патологічний стан, зумовлений швидким зменшенням об'єму крові, яка циркулює, - ІФ-У), що формується в разі втрати крові під час поранень", - сказав він.

Ляшко наголосив, що таке рішення дає змогу збільшувати шанси на виживання і врятувати життя людини.

Як повідомлялося, за оцінкою президента ГО "Всеукраїнська асоціація донорів України", співзасновника платформи "ДонорUA" Ірини Славінської, від початку повномасштабного вторгнення потреба в крові в Україні зросла на 60%, до щонайменше 500 тис. донацій на рік.

Теги: #ляшко #донорська_конференція

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