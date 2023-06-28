Медицина

13:36 28.06.2023

ДП МЗУ на кінець червня законтрактувало понад 56% закупівельного переліку 2023 року - керівник МЗУ

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ДП МЗУ на кінець червня законтрактувало понад 56% закупівельного переліку 2023 року - керівник МЗУ

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) на кінець червня законтрактувало понад 56% закупівельного переліку 2023 року, повідомив в.о. генерального директора ДП МЗУ Едем Адаманов.

"За кошти держбюджету цього року ми здійснюємо закупівлі ліків і медичних виробів за 23 централізованими напрямами, а це понад 800 позицій. Міжнародні організації з цього року більше не здійснюють централізованих закупівЕЛЬ. Станом на кінець червня команда МЗУ законтрактувала понад 56%. Тут ми теж рухаємося набагато швидше, ніж було в попередні роки", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Адаманов зазначив, що "законтрактувати на середину року 56% - це набагато швидше, ніж було".

"Скажу відверто, раніше в цей період року ніколи не було законтрактовано так багато позицій. Уже наприкінці березня ми почали оголошувати перші процедури. Коли була нагальна потреба в онкології, ми навіть у січні закуповували деякі позиції. Ці препарати вже приїхали в Україну і розвезені до лікарЕНЬ", - сказав він.

Теги: #мзу #адаманов

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