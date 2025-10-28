Інтерфакс-Україна
Медицина
16:11 28.10.2025

Заступник міністра Адаманов: дефіциту ліків через знищення складу фармдистриб’ютора не буде

2 хв читати
Заступник міністра Адаманов: дефіциту ліків через знищення складу фармдистриб’ютора не буде

Дефіциту ліків в Україні через знищення агрессором складу одного з двох найбільших фармдистриб’юторів - СП "Оптіма-Фарм" - не передбачається, вважає заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов. .

"Дефіциту ліків в Україні не передбачається", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

За словами Адаманова, наразі "Оптіма-Фарм" запускає резервний буферний склад, який візьме на себе обсяги постачання, що забезпечувалися зруйнованими потужностями.

"Інші дистриб’ютори також переналаштовують свої маршрути, щоб гарантувати рівномірні поставки по країні. МОЗ, Держлікслужба, виробники, постачальники та аптечні мережі здійснюють постійну координацію, щоб оперативно реагувати на запити й забезпечувати потребу в лікарських засобах там, де вона виникає", - сказав він.

Адаманов зазначив, що у пріоритеті постачання — життєво необхідні препарати: антибіотики, інсуліни, онкопрепарати.

Як повідомлялося, російська атака на Київ 25 жовтня знищила склад та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України компанії "Оптіма-Фарм". На складі знищено фармпродукції на суму близько $100 млн. Раніше, 28 серпня, росіяни в результаті ракетної атаки на Київ вже обстрілювали фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм".

Напередодні, 24 жовтня, АМКУ вирішив, що не зупинятиме дію свого рішення про штраф щодо двох великих фармацевтичних дистриб’юторів - ТОВ "БаДМ" і СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД", які оскаржили рішення комітету в суді. Комітет оштрафував "БаДМ" та "Оптіма-Фарм, ЛТД" на загальну суму понад 4,8 млрд грн (2,374 млрд грн "БаДМ" та 2,432 млрд грн "Оптіма-Фарм, ЛТД").

Зі свого боку, фармацевтична компанія Farmak (АО "Фармак", Київ) висловила співчуття команді фармдистриб’ютора СП "Оптіма-Фарм" і запропонувала дозволити дистриб’юторам на визначений період часу використовувати склади, які не мають сертифікації GDP (Належної практики дистрибуції), за аналогією, як це було впроваджено на початку повномасштабної війни для прийому гуманітарної допомоги ліками, і при цьому передбачити фактичне дотримання умов зберігання фармпродукції.

Крім того, "Фармак" повідомив, що на знищеному складі "Оптіма-Фарм", за попередньою оцінкою, було до 15% усього запасу товарів компанії, що є на складах цього дистриб’ютора.

Наразі "Оптіма-Фарм" не прокоментувала ситуацію зі знищенням складу

"Оптіма-Фарм" є другим за розміром фармацевтичним дистрибʼютором після "БаДМ". Працює на українському ринку 31 рік. Власником компанії є Андрій Губський, він не веде публічної активності. За інформацією Forbes Україна, його бізнес із часткою 33% і 12 аптечними складами загальною площею 70 000 кв. м залишається одним з найбільших на фармринку країни.

Теги: #адаманов #оптіма_фарма

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:19 04.08.2025
Фармдистриб’ютори БаДМ та "Оптіма-фарм" не погоджуються з рішенням АМКУ про штраф на загальну суму 4,8 млрд грн

Фармдистриб’ютори БаДМ та "Оптіма-фарм" не погоджуються з рішенням АМКУ про штраф на загальну суму 4,8 млрд грн

13:20 29.07.2025
Наразі європейці більше зацікавлені не в готовій продукції, а в АФІ, - заступник міністра охорони здоров'я Адаманов

Наразі європейці більше зацікавлені не в готовій продукції, а в АФІ, - заступник міністра охорони здоров'я Адаманов

18:53 22.08.2024
ДП "МЗУ" стурбоване концентрацією у фармдистрибуції - СЕО

ДП "МЗУ" стурбоване концентрацією у фармдистрибуції - СЕО

14:10 28.06.2023
МЗУ вже придбали понад 56% товарів у межах централізованих закупівель 2023 року - керівник підприємства

МЗУ вже придбали понад 56% товарів у межах централізованих закупівель 2023 року - керівник підприємства

13:36 28.06.2023
ДП МЗУ на кінець червня законтрактувало понад 56% закупівельного переліку 2023 року - керівник МЗУ

ДП МЗУ на кінець червня законтрактувало понад 56% закупівельного переліку 2023 року - керівник МЗУ

13:21 28.06.2023
МЗУ поставило до клінік понад 74% закупівельного переліку 2022 року - голова підприємства

МЗУ поставило до клінік понад 74% закупівельного переліку 2022 року - голова підприємства

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Farmak співчуває команді "Оптіма-Фарм" у зв’язку з втратою центрального складу, намагатиметься не допустити дефіциту ліків

Суд звільнив від покарання лікаря, який вимагав у пацієнтки кошти за протез і погрожував його видаленням

Кардіологія та кардіохірургія сьогодні є одними з найрозвинутіших напрямів української медицини – Радуцький

Медмережа "Добробут" долучається до ініціативи проведення скрінінгу здоров’я в межах ПМГ

Заборона проводити конкурси на головного лікаря під час воєнного стану не має сенсу – Радуцький

Мережа лікарень з послугами ендопротезування у Києві тепер налічує 9 медзакладів

Міноборони розробило проєкт оновленої Воєнно-медичної доктрини

Кабмін збільшив до 2 разів повторну здачу кваліфікаційного іспиту для медиків в умовах воєнного стану

Рада підтримала правку про збільшення фінансування на держзакупівлі ліків

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА