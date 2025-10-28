Заступник міністра Адаманов: дефіциту ліків через знищення складу фармдистриб’ютора не буде

Дефіциту ліків в Україні через знищення агрессором складу одного з двох найбільших фармдистриб’юторів - СП "Оптіма-Фарм" - не передбачається, вважає заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов. .

"Дефіциту ліків в Україні не передбачається", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

За словами Адаманова, наразі "Оптіма-Фарм" запускає резервний буферний склад, який візьме на себе обсяги постачання, що забезпечувалися зруйнованими потужностями.

"Інші дистриб’ютори також переналаштовують свої маршрути, щоб гарантувати рівномірні поставки по країні. МОЗ, Держлікслужба, виробники, постачальники та аптечні мережі здійснюють постійну координацію, щоб оперативно реагувати на запити й забезпечувати потребу в лікарських засобах там, де вона виникає", - сказав він.

Адаманов зазначив, що у пріоритеті постачання — життєво необхідні препарати: антибіотики, інсуліни, онкопрепарати.

Як повідомлялося, російська атака на Київ 25 жовтня знищила склад та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України компанії "Оптіма-Фарм". На складі знищено фармпродукції на суму близько $100 млн. Раніше, 28 серпня, росіяни в результаті ракетної атаки на Київ вже обстрілювали фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм".

Напередодні, 24 жовтня, АМКУ вирішив, що не зупинятиме дію свого рішення про штраф щодо двох великих фармацевтичних дистриб’юторів - ТОВ "БаДМ" і СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД", які оскаржили рішення комітету в суді. Комітет оштрафував "БаДМ" та "Оптіма-Фарм, ЛТД" на загальну суму понад 4,8 млрд грн (2,374 млрд грн "БаДМ" та 2,432 млрд грн "Оптіма-Фарм, ЛТД").

Зі свого боку, фармацевтична компанія Farmak (АО "Фармак", Київ) висловила співчуття команді фармдистриб’ютора СП "Оптіма-Фарм" і запропонувала дозволити дистриб’юторам на визначений період часу використовувати склади, які не мають сертифікації GDP (Належної практики дистрибуції), за аналогією, як це було впроваджено на початку повномасштабної війни для прийому гуманітарної допомоги ліками, і при цьому передбачити фактичне дотримання умов зберігання фармпродукції.

Крім того, "Фармак" повідомив, що на знищеному складі "Оптіма-Фарм", за попередньою оцінкою, було до 15% усього запасу товарів компанії, що є на складах цього дистриб’ютора.

Наразі "Оптіма-Фарм" не прокоментувала ситуацію зі знищенням складу

"Оптіма-Фарм" є другим за розміром фармацевтичним дистрибʼютором після "БаДМ". Працює на українському ринку 31 рік. Власником компанії є Андрій Губський, він не веде публічної активності. За інформацією Forbes Україна, його бізнес із часткою 33% і 12 аптечними складами загальною площею 70 000 кв. м залишається одним з найбільших на фармринку країни.