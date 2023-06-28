Медицина

13:21 28.06.2023

МЗУ поставило до клінік понад 74% закупівельного переліку 2022 року - голова підприємства

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МЗУ поставило до клінік понад 74% закупівельного переліку 2022 року - голова підприємства

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) законтрактувало 96% закупівельного переліку 2022 року та доправило в медзакладів понад 74%, повідомив в.о. генерального директора ДП "МЗУ" Едем Адаманов.

"У 2022 році ми законтрактували 96% від затвердженого закупівельного переліку. Це рекордний показник. Станом на кінець червня до лікарень уже розвезено понад 74% ліків, медвиробів та обладнання на суму майже 5,3 млрд грн. Решту 26% буде відвантажено до закладів охорони здоров'я протягом літа", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Адаманов зазначив, що в закупівельному переліку 2022 року "є напрями, товари за якими на 99-100% закуплено й розвезено, зокрема це препарати для лікування ДЦП, вірусних гепатитів, хвороб із високим рівнем летальності, а також орфанних захворювань".

Теги: #мзу #адаманов

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