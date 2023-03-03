Медицина

07:26 03.03.2023

В Україні запрацювали нові будівельні норми для закладів охорони здоров'я

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В Україні запрацювали нові будівельні норми для закладів охорони здоров'я

В Україні запрацювали нові будівельні норми для закладів охорони здоров'я, які передбачають, зокрема, інклюзію і поліпшення інфекційного контролю, повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ), чиї експерти брали участь у їх розробці.

Водночас уточнюється, що нові норми набули чинності 1 березня і передбачають 12 основних змін, яких слід дотримуватися під час проєктування і відновлення клінік, пошкоджених унаслідок бойових дій.

Згідно з ними, зокрема, у кожній медустанові під час нового будівництва та реконструкції має бути передбачено приміщення для надання меддопомоги населенню під час надзвичайних ситуацій, зокрема бойових дій, технологічних і природних катастроф. У таких приміщеннях надаватиметься меддопомога за напрямами інтенсивної терапії, акушерства та хірургії, включно з мінімальним переліком лабораторно-інструментальних досліджень.

Крім того, нові норми передбачають наявність у медзакладі чотирьох видів санітарно-гігієнічних приміщень: туалетів загального користування, універсальних сангігприміщень, а також сангігприміщень із розширеними функціями для надання гігієнічних послуг немобільним пацієнтам. При цьому передбачається, що унітаз і душова зона мають облаштовуватися в палатах пацієнтів.

Крім того, палати пацієнтів мають бути винятково одно- і двомісними та спроєктованими з урахуванням вимог для надання медичних послуг. Тобто ліжка мають розміщуватися не впритул до стіни, до них має бути забезпечений вільний доступ медичних працівників, має бути дотримана відповідна відстань між ліжками.

Під час проєктування медзакладів необхідно передбачити розведення медгазів, розеток та кнопку виклику медичного працівника/допомоги.

Також у нових нормах оновлено вимоги до освітлення приміщень для поліпшення орієнтації пацієнтів, посилено вимоги до систем сповіщення на випадок пожежі, визначено перелік і мінімальні вимоги до чистих приміщень, палат ізоляції пацієнтів з інфекційними хворобами, захисної ізоляції пацієнтів (палати ізоляції пацієнтів з імуносупресією) і психіатричної допомоги, а також передбачено поділ стаціонарної хірургії та хірургії одного дня.

Водночас удосконалено також вимоги до приміщень очікування, визначено вимоги до палат спільного перебування та передбачено облаштування приміщень для родичів та відвідувачів, приміщення для відпочинку та психологічного розвантаження працівників клінік, визначено перелік приміщень закладів охорони здоров'я, у яких слід забезпечити безперебійне постачання електроенергії.

"Норми стосуватимуться тільки нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту. Тобто перебудовувати медустанови відповідно до вимог нових держбудівельних норм не потрібно", - цитує пресслужба ЦГЗ одного з розробників нових норм, керівника відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю ЦГЗ Романа Колесника.

 

 

Теги: #норми #медустанови #будівельні

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