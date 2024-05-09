Сонячні електростанції буде встановлено на 270 українських медзакладах України до кінця нинішнього року - Комітет Ради

До кінця 2024 року сонячні електростанції (СЕС) встановлять на 270 українських медичних установах, повідомив комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП у телеграм-каналі в четвер.

"Загалом такі СЕС будуть змонтовані в 190 населених пунктах, лікарнях та амбулаторіях, які щорічно відвідують 2 млн українців. Близько чверті таких медзакладів разом із СЕС отримають установки зі зберігання енергії", - зазначили в комітеті.

Потужність СЕС становить від 7 до 100 кВт, що дає змогу покривати від 20 до 70% потреб медичного закладу в електроенергії та заощаджувати бюджетні кошти закладу та громади. Близько 5% такої згенерованої електроенергії можна буде продавати в мережу.

Економія коштів для цих медичних закладів становитиме за рік 55 млн грн, за 30 років - близько 1,5 млрд грн.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я України, наразі українські медзаклади забезпечені понад 11 тис. генераторів для безперебійного електроживлення. Також уже понад 60 закладів охорони здоров'я мають сонячні станції з панелями, значна частина з них - з акумуляторами, які накопичують енергію. До кінця 2024 року передбачається оснастити СЕС ще 200 закладів охорони здоров'я.