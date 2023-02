Україна отримала ще один мобільний медичний кабінет від неурядових організацій Німеччини

Неурядові організації з Німеччини передали Україні мобільний медичний кабінет, повідомили в посольстві ФРН.

"Сьогодні, 5 лютого, в посольстві Федеративної Республіки Німеччина німецька CADUS передала мобільний медичний кабінет партнерської організації BASE UA в Києві в присутності посла Німеччини Анки Фельдгузен і міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка", - йдеться в повідомленні.

Також міністр охорони здоров'я України та посол ФРН обговорили подальшу німецько-українську співпрацю, наголошується в повідомленні.

"Спільна робота німецьких неурядових організацій Cadus і Leave No One Behind та їхніх німецьких волонтерів з українськими неурядовими організаціями, лікарнями та волонтерами у зміцненні системи охорони здоров'я в Україні – це одне зі свідчень того, наскільки важливі міжособистісні зв'язки між Німеччиною та Україною", - наголосила посол Німеччини.

Вона також запевнила в щирості німців у бажанні допомогти Україні: "німці щиро докладають зусиль, щоб допомогти Україні і вірять в її перемогу. Проведення тренінгів, евакуація людей з прифронтових регіонів, закупівля медичного обладнання та машин швидкої допомоги – це те, що рятує життя і дає віру в те, що ми пройдемо разом через ці складні часи. Тому Міністерство закордонних справ Німеччини підтримує такі проєкти, зокрема, надавши CADUS 3,5 мільйона євро", - сказала Анка Фельдгузен.

"Завдяки переданню українській системі охорони здоров'я таких мобільних кабінетів первинна медична допомога стає доступною для українців, які опинилися в близькості до зони бойових дій. Руйнування медичної інфраструктури стало ще одним викликом повномасштабної війни, долати який Україні допомагають міжнародні партнери. Щиро вдячний як уряду Німеччини, так і неурядовим громадським організаціям, які докладають зусиль для забезпечення надання медичної допомоги в складний для нашої країни період", – наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, слова якого наводяться у пресрелізі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецька організація CADUS постійно працює в Україні. У співпраці з партнерами з BASE UA та Leave no One Behind Ukraine Info Hub, CADUS допомагає з транспортуванням пацієнтів, проводить медичні тренінги та тренінги з безпеки для місцевих волонтерів та працює над розширенням концепції тренінгів для різних цільових груп в Україні.

За фінансової підтримки МЗС Німеччини, CADUS вже передала 22 автомобілі швидкої допомоги українським організаціям і лікарням, переобладнали автобус в мобільний пункт інтенсивної терапії (M. I. C. U.), а також підтримали і підтримують партнерів медичним обладнанням та медичними матеріалами.