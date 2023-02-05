Медицина

17:04 05.02.2023

Україна отримала ще один мобільний медичний кабінет від неурядових організацій Німеччини

2 хв читати

Неурядові організації з Німеччини передали Україні мобільний медичний кабінет, повідомили в посольстві ФРН.

"Сьогодні, 5 лютого, в посольстві Федеративної Республіки Німеччина німецька CADUS передала мобільний медичний кабінет партнерської організації BASE UA в Києві в присутності посла Німеччини Анки Фельдгузен і міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка", - йдеться в повідомленні.

Також міністр охорони здоров'я України та посол ФРН обговорили подальшу німецько-українську співпрацю, наголошується в повідомленні.

"Спільна робота німецьких неурядових організацій Cadus і Leave No One Behind та їхніх німецьких волонтерів з українськими неурядовими організаціями, лікарнями та волонтерами у зміцненні системи охорони здоров'я в Україні – це одне зі свідчень того, наскільки важливі міжособистісні зв'язки між Німеччиною та Україною", - наголосила посол Німеччини.

Вона також запевнила в щирості німців у бажанні допомогти Україні: "німці щиро докладають зусиль, щоб допомогти Україні і вірять в її перемогу. Проведення тренінгів, евакуація людей з прифронтових регіонів, закупівля медичного обладнання та машин швидкої допомоги – це те, що рятує життя і дає віру в те, що ми пройдемо разом через ці складні часи. Тому Міністерство закордонних справ Німеччини підтримує такі проєкти, зокрема, надавши CADUS 3,5 мільйона євро", - сказала Анка Фельдгузен.

"Завдяки переданню українській системі охорони здоров'я таких мобільних кабінетів первинна медична допомога стає доступною для українців, які опинилися в близькості до зони бойових дій. Руйнування медичної інфраструктури стало ще одним викликом повномасштабної війни, долати який Україні допомагають міжнародні партнери. Щиро вдячний як уряду Німеччини, так і неурядовим громадським організаціям, які докладають зусиль для забезпечення надання медичної допомоги в складний для нашої країни період", – наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, слова якого наводяться у пресрелізі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецька організація CADUS постійно працює в Україні. У співпраці з партнерами з BASE UA та Leave no One Behind Ukraine Info Hub, CADUS допомагає з транспортуванням пацієнтів, проводить медичні тренінги та тренінги з безпеки для місцевих волонтерів та працює над розширенням концепції тренінгів для різних цільових груп в Україні.

За фінансової підтримки МЗС Німеччини, CADUS вже передала 22 автомобілі швидкої допомоги українським організаціям і лікарням, переобладнали автобус в мобільний пункт інтенсивної терапії (M. I. C. U.), а також підтримали і підтримують партнерів медичним обладнанням та медичними матеріалами.

Теги: #медицина #моз #допомога #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:54 04.02.2023
Німеччина передала Харківщині дев'ять генераторів для підключення теплових точок

Німеччина передала Харківщині дев'ять генераторів для підключення теплових точок

21:57 03.02.2023
У МОЗ за підтримки Favbet розпочали перше в Україні дослідження ігрової залежності

У МОЗ за підтримки Favbet розпочали перше в Україні дослідження ігрової залежності

19:54 03.02.2023
Пентагон оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 2,2 млрд доларів

Пентагон оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 2,2 млрд доларів

19:14 03.02.2023
В Україну прибули поставлені за програмою допомоги EPF позашляховики

В Україну прибули поставлені за програмою допомоги EPF позашляховики

12:33 03.02.2023
Литовці зібрали понад мільйон євро на радари для України за годину – журналіст

Литовці зібрали понад мільйон євро на радари для України за годину – журналіст

11:03 03.02.2023
Німеччина схвалила постачання Leopard 1 Україні та проводить переговори з Катаром про танки Gepard – ЗМІ

Німеччина схвалила постачання Leopard 1 Україні та проводить переговори з Катаром про танки Gepard – ЗМІ

08:21 03.02.2023
Україна та ЄК обговорили розширення можливостей допомоги українській культурі та боротьбу з російською пропагандою

Україна та ЄК обговорили розширення можливостей допомоги українській культурі та боротьбу з російською пропагандою

07:38 03.02.2023
Продаж пива в Німеччині зріс на 2,7% у 2022 році після трьох років зниження

Продаж пива в Німеччині зріс на 2,7% у 2022 році після трьох років зниження

20:24 02.02.2023
"Метінвест" відправив захисникам Бахмута триноги для мінометів та бронежилети, ГУР отримав дрони та обмундирування на 10 млн грн

"Метінвест" відправив захисникам Бахмута триноги для мінометів та бронежилети, ГУР отримав дрони та обмундирування на 10 млн грн

12:22 02.02.2023
Компанії РГК спрямували ЗСУ та постраждалим від війни містам 181 млн грн

Компанії РГК спрямували ЗСУ та постраждалим від війни містам 181 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні зростає, показники вакцинації впали – головний лікар

У Херсоні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено будівлю обласного кардіодиспансеру, постраждали дві особи

Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

ВООЗ з початку війни зафіксувала 703 випадки нападу агресора на медустанови

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

ОСТАННЄ

Фармринок України-2022: Падіння обсягів, зростання собівартості та перспективи виробництва – думки

СБУ повідомила про підозру чиновниці Держлікслужби у справі про ввезення фальсифікованих ліків на 32 млн грн

В Україні почнуть застосовувати новий препарат замісної підтримувальної терапії для лікування наркозалежних

Мобільні медбригади ТЧХУ допомагають мешканцям віддалених населених пунктів Вінницької області

Медмережа "Добробут" побудує реабілітаційний центр за підтримки американської DFC

Українці мають право перетинати державний кордон для лікування за кордоном – МОЗ

Планові операції на віддалених від бойових дій територіях проводяться, МОЗ моніторить заповнюваність хірургічних ліжок – Ляшко

Понад 6 тисяч людей скористалися послугами медичних сервісів Товариства Червоного Хреста України за пів року на Закарпатті

У Києві передано до суду справу керівника фірми, який привласнив 13 млн грн на постачанні рентгенапаратів до столичних лікарень

До Миколаєва та Вишгорода на Київщині передали надпотужні генератори для клінік від Rolls-Royce Power Systems та PerinGenerators Group

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА