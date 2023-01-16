Реєстраційне свідоцтво через наявність виробництва в РФ не втратила жодна іноземна фармкомпанія

Жодна іноземна фармкомпанія, яка є постачальником закуплених за кошти держбюджету лікарських засобів, не втратила реєстраційне свідоцтво через наявність у неї виробничих майданчиків у РФ, повідомив в.о. гендиректора ДП "Медичні закупівлі України" Едем Адаманов.

"На щастя, наразі немає жодної компанії з нашої централізованої номенклатури, в якої б забрали реєстраційне свідоцтво через наявність виробничих майданчиків на території росії або Білорусі", - сказав він в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

Водночас, за словами Адаманова, є деякі компанії під ризиком.

"Якщо у них заберуть реєстраційне свідоцтво, їхні товари коштуватимуть дорожче. Але критичної ситуації за жодним препаратом немає. Коли робоча група приймає рішення про позбавлення реєстраційного свідоцтво, вона завжди аналізує та враховує, чи є препарат у централізованих закупівлях та чи є інші зареєстровані компанії, які здатні його поставити", - сказав він.

Адаманов уточнив, що на сьогодні через наявність виробництва реєстраційного свідоцтва можуть позбутися "одна або дві компанії".