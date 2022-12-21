Медицина

13:44 21.12.2022

В Україні в 2022 році виконано 361 трансплантацію – гендиректор УЦТК

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В Україні в 2022 році виконано 361 трансплантацію – гендиректор УЦТК

 У 2022 році, незважаючи на призупинення трансплантацій, в Україні було виконано 361 трансплантацію проти 316 таких операцій у 2021 році, повідомив генеральний директор Українського центру трансплант-координації (УЦТК) Дмитро Коваль.

"Після 24 лютого, протягом кількох місяців, зі зрозумілих причин, трансплантації в Україні не виконувались ніде, але вдалося адаптуватися та налагодити нові робочі та організаційні процеси. Орієнтовно на початку літа у нас знову почали виконувати трансплантації. На сьогоднішній день вже зроблено більше органних трансплантацій, ніж у 2021 році - виконано 361 трансплантацію", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Коваль наголосив, що попри війну правила та підходи до трансплантації ніяк не змінилися.

"Донорами не розглядаються ні військові, ні цивільні, які постраждали внаслідок бойових дій. Відносне збільшення кількості донорів пов'язане з тим, що в різних регіонах запроваджується процедура діагностики смерті мозку, яка є ключовою для того, щоб забезпечувати покриття потреб трансплантації та рятувати людські життя" , - сказав він.

Теги: #коваль #уцтк

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