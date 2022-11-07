Медицина

16:36 07.11.2022

В українських лікарнях зайнято близько 10% ковідних ліжок

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В українських лікарнях зайнято близько 10% ковідних ліжок

В українських лікарнях наразі зайнято близько 10% ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією, повідомив журналістам голова національної програми з питань імунізації Олександр Заіка на брифінгу в понеділок.

Він уточнив, що нині ковідний ліжковий фонд у країні становить близько 40 тис. одииць.

За словами Заіки, пік захворюваності на ковід в Україні очікується в січні.

У свою чергу голова бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт повідомив, що з початку війни в Україну надійшло понад 3 млн доз вакцини від COVID-19. Безоплатна вакцинація від COVID-19 є однією з перших послуг, які поновлюються після деокупації територій.

Як повідомляється, наразі Україна через війну відмовилася від закупівлі вакцин від COVID-19 й отримує їх у рамках механізму COVAX та як гуманітарну допомогу.

Теги: #covid_19

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