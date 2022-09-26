Медицина

18:54 26.09.2022

Спалах COVID-19 уже розпочався, побачимо зростання захворюваності – голова НТГЕІ

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Спалах COVID-19 уже розпочався, побачимо зростання захворюваності – голова НТГЕІ

Спалах COVID-19 уже розпочався, найближчим часом в Україні буде зростання захворюваності, прогнозує голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

"Можна прогнозувати, що найближчим часом ми побачимо зростання захворюваності, адже більшість карантинних правил ми не виконуємо. Кажучи відверто, з 24 лютого ми вже перестали носити маски, припинили дотримуватися дистанції. З поверненням дітей до школи маємо ще один чинник поширення збудника COVID-19. Тобто невдовзі можемо говорити лише про зростання COVID-19", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Лапій зазначив, що "після початку широкомасштабного вторгнення РФ було зроблено дуже багато, щоб забезпечити експрес-тестами регіони і навіть прифронтові зони".

"Утім, в умовах сильної міграції населення мати чітку статистику є проблемою", - сказав він.

Теги: #коронавірус #нтгеі #лапій

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