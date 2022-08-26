Медицина

19:49 26.08.2022

Наркотичні лікарські засоби з листопада аптеки відпускатимуть за е-рецептом

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Наркотичні лікарські засоби з листопада аптеки відпускатимуть за е-рецептом

З листопада аптеки почнуть відпускати лікарські засоби, які містять наркотичні та психотропні речовини, за електронним рецептом, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я у п'ятницю.

При цьому, за інформацією відомства, для медустанов передбачено перехідний період. Так, лікарі медустанов, підключених до електронної системи охорони здоров'я (ЕСЗ), мають виписувати ліки за електронними рецептами, за відсутності підключення до ЕСЗ ліки відпускаються за паперовими рецептами на спеціальних рецептурних бланках форми №3.

Для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні установи, які мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, мають зареєструватися в ЕСЗ.

При виписці е-рецепту пацієнт одержуватиме СМС з номером рецепту та унікальним кодом його погашення, які він повинен повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.

МОЗ нагадує, що у 2023 році планується впровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати.

 

 

Теги: #ліки #е_рецепт #відпуск

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