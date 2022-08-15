Медицина

18:38 15.08.2022

Російські окупанти захопили в окупованому Енергодарі державний медзаклад

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Російські окупанти захопили в окупованому Енергодарі державний медзаклад

У тимчасово окупованому Енергодарі російські війська захопили відділення Василівського відділу державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб", повідомив мер міста Дмитро Орлов.

"Окупанти продовжують захоплювати в Енергодарі об’єкти та підприємства, встановлювати там свої порядки і чинити тиск на працівників. Сьогодні стало відомо, що військові РФ захопили Енергодарське відділення "ВП Василівський відділ "ДУ Запорізький ОЦ КПХ МОЗ" (лабораторний центр), штат якого - 33 особи", - написав він у телеграм-каналі.

За словами мера, працівники відмовилися від співпраці з окупантами і відзавтра на роботу не виходитимуть.

 

Теги: #енергодар #медзаклад

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