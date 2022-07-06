Пріоритетні послуги у рамках ПМГ мають надаватися у повному обсязі – глава НСЗУ

Пріоритетні послуги у рамках Програми медичних гарантій (ПМГ) мають надаватися у повному обсязі, вважає глава Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

"Для нас важливо, щоб оплачена пріоритетна послуга надавалася в повному обсязі. Спільно з МОЗ ми посилили комунікаційну кампанію до пацієнта з його прав", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гусак наголосила, що НСЗУ "розбирається з кожним випадком, коли у людей вимагають гроші чи пишуть списки з ліками, яких зараз абсолютно достатньо в кожному медичному закладі, бо вони надходять і через гуманітарну допомогу, і через централізовані закупівлі".

"Ми просимо пацієнтів говорити про це НСЗУ. Неприпустимо вимагати будь-якої додаткової плати від пацієнтів з огляду на те, що держава у повному обсязі виконує свої зобов'язання. Наразі ми посилюємо роботу зі скаргами пацієнтів", - сказала вона.

Гусак зазначила, що НСЗУ посилює підрозділи, які відстежують виконання медзакладами умов контакту.

"НСЗУ виплачує медустановам гроші за надані медичні послуги за договорами. Договір працює на користь пацієнтів. І, звісно, ми як закупівельник, моніторимо виконання умов договору. Наразі ця функція посилюється", - сказала вона.

До пріоритетних послуг у рамках ПМГ входить лікування інсультів, інфарктів, обстеження для раннього виявлення раку, допомога, неонатальна допомога.