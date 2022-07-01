Україна розпочала інфраструктурний етап медреформи – Ляшко

Україна, ухваливши законопроєкт про вдосконалення надання медичної допомоги (№6306), розпочала інфраструктурний етап розвитку реформи охорони здоров'я, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як повідомив глава МОЗ на своїй фейсбук-сторінці, законопроєкт дозволить збудувати мережу закладів охорони здоров'я європейського зразка, нівелює застарілий поділ лікарень на міські, районні та обласні, які часто дублювали функції одна одної.

"Тепер мережа госпітальних округів будуватиметься за кластерним принципом, що відповідатиме потребам та сьогоднішнім викликам", - повідомив Ляшко.

За його словами, новий підхід передбачає створення кількох рівнів лікарень: надкластерні, кластерні та загальні. Кожна лікарня відіграватиме свою роль і матиме чітко прописаний функціонал.

"Простіші випадки лікуватимуть якомога ближче до пацієнта - у загальних лікарнях, а складніші - у кластерних та надкластерних медичних закладах", - сказав він.

Також законопроєкт закріплює порядок встановлення мінімального рівня оплати праці медпрацівників та дозволяє запустити реімбурсацію медвиробів з 2023 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада в п'ятницю 248 голосами ухвалила в цілому закон про вдосконалення надання медичної допомоги в Україні (законопроєкт №6306).