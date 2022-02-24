Провідні приватні клініки Києва продовжують надавати медпослуги, але перебудовують роботу

Провідні приватні клініки Києва продовжують надавати медпослуги в умовах воєнного стану, але перебудовують свою роботу.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в медмережі Adonis, усі медичні центри та пологові будинки Adonis працюють за штатним розкладом.

"Adonis - об'єкт критичної інфраструктури. Працюємо, усі філії та всі лікарі. Проблеми можуть бути зі зв'язком і тим, як лікарі дістаються до місця", - повідомили в Adonis.

У свою чергу в медмережі "Добробут" агентству повідомили, що 24 лютого підрозділи мережі не проводять поліклінічний прийом, невідкладна допомога "Добробут" та стаціонарні відділення підрозділів працюють цілодобово.

Про продовження роботи в штатному режимі в соціальних мережах повідомила ще низка приватних клінік.

Клініка ISIDA на сайті повідомила, що персонал та структурні підрозділи закладу продовжують працювати у штатному режимі, пацієнти продовжують і можуть отримувати медичну допомогу.

"Клініка і надалі, в рамках об'єктивної та технічної можливості, докладатиме максимальних зусиль для підтримання власної діяльності, для гарантування безпеки пацієнтів та персоналу", - повідомила клініка.

Клініка "Медіком" на сайті повідомила, що "основні фахівці на місцях, прийом ведуть дорослі та дитячі фахівці". Станція швидкої допомоги та стаціонар на Оболоні працюють цілодобово, поліклініки в Оболонському та Печерському районі найближчими днями працюватимуть за зміненим графіком.

Низка клінік мережі Oxford Medical, згідно з розміщеною на її сайті інформацією, продовжує працювати в обмеженому режимі. Водночас клініки мережі, розташовані на вулицях Предславинській, Московській, Павлівській, Гришка та Срібнокільській, тимчасово закриті.

Медмережа "Привітна клініка" у Facebook повідомила про зміну графіка роботи свого відділення в Дарницькому районі та призупинення роботи відділення в Подільському районі столиці.

Водночас клініка "Аксимед" повідомила про тимчасове призупинення роботи у зв'язку із запровадженням воєнного стану.

Користувачі соцмереж також повідомили, що дитяча клініка "Наш лікар" роботу зупинила.

Агентство "Інтерфакс-Україна" продовжує відстежувати ситуацію.