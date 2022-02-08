Скорочення тривалості лікування безсимптомного COVID-19 до п'яти днів зменшить навантаження на первинку – Ляшко

Скорочення тривалості лікування безсимптомних пацієнтів із COVID-19 до п'яти днів знизить навантаження на первинку, прогнозує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Особливістю поточної хвилі COVID-19 є зростання кількості інфікованих і помірна кількість госпіталізованих. Основний удар у цій хвилі приймають на себе лікарі та працівники первинної медичної допомоги. Тому наші управлінські рішення на рівні МОЗ спрямовані на їх підтримку", - сказав він на брифінгу у вівторок.

Коментуючи зміни до наказу № 722 "Про організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)", Ляшко зазначив, що скорочення мінімальної тривалості лікування безсимптомних пацієнтів до п'яти днів із дати появи перших симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження дає змогу скоротити термін перебування під контролем пацієнтів, які мають легкий перебіг хвороби.

Він наголосив, що, згідно з останніми дослідженнями, більшість випадків передання коронавірусної хвороби трапляються за один-два дні до появи симптомів, а також у наступні два-три дні після їх появи.

Крім того, штам "омікрон" має значно менший період інкубації порівняно з іншими варіантами вірусу.

Раніше пацієнт мав перебувати на ізоляції щонайменше десять днів від дати появи симптомів або від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на COVID-19 можна було проводити не раніше десяти днів із моменту появи симптомів або першого позитивного тесту.

"Наразі самоізоляцію можна завершувати за відсутності симптомів захворювання через п'ять днів із дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування", - сказав він.

Ляшко уточнив, що тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без симптомів, але підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19.

"Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо для осіб, які мали симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом", - сказав він.

Ляшко нагадав, що змінами до наказу пріоритезували зусилля щодо відстеження контактів випадків COVID-19. Так в умовах "червоного" рівня епіднебезпеки тепер відстежуватимуть лише контакти високого ризику інфікування і тяжких наслідків захворювання.

Контактами високого ризику вважатимуть членів сім'ї інфікованого, вразливих контактних осіб за станом здоров'я, а також осіб, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, такі як лікарні та заклади довгострокового догляду.

"Тих, хто отримав повний курс щеплень і ревакцинацію, вважатимуть контактами низького ризику", - сказав він.м