Pfizer планує підготувати вакцину від "омікрону" до весни, а Moderna - спеціальний бустер до осені

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина проти штаму коронавірусу "омікрон" буде готова до весни.

"Ця вакцина буде готова у березні", - сказав Бурла в ефірі телеканалу CNBC у понеділок.

За його словами, частину виробничого процесу вже розпочато. Бурла зазначив, що вакцина буде ефективна і проти "омікрону", і проти інших штамів COVID-19.

Зі свого боку гендиректор біотехнологічної компанії Moderna Стефан Бансель раніше в ефірі телеканалу CNBC повідомив, що вони працюють над створенням спеціальної бустерної дози проти "омікрону".

"Ми ведемо обговорення з провідними представниками сфери охорони здоров'я у всьому світі, щоб вирішити, що є найкращою стратегією для потенційної бустерної дози до осені 2022 року", - сказав Бансель.

"Обговорення тривають щодня. Ми хочемо підготувати продукт у найкращому вигляді до осені 2022 року", - додав він. За словами Банселя, клінічні випробування цього "бустера" розпочнуться незабаром.

Штам коронавірусу COVID-19 "омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Вважається, що він викликає значно менше важких наслідків при зараженні, ніж його "попередники". Водночас він перевершує їх за швидкістю поширення.