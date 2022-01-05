Невакцинованих проти поліомієліту дітей до шести років буде вакциновано наприкінці січня – МОЗ

Невакцинованих проти поліомієліту дітей віком від шести місяців до шести років буде вакциновано наприкінці січня.

"Всі діти віком від шести місяців до шести років, які не отримали потрібні щеплення від поліомієліту вчасно або отримали їх із порушенням Національного календаря профілактичних щеплень, будуть вакциновані інактивованою поліовакциною (ІПВ). Вакцинація має розпочатися наприкінці січня 2022 року. Після завершення цього раунду буде проведено три тури додаткової імунізації дітей до шести років оральною поліовакциною (ОПВ)", - повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Відомство рекомендує батькам дітей від шести місяців до шести років, які пропустили одне або обидва щеплення, звернутися до педіатра чи сімейного лікаря.

В Україні вакцинація проти поліомієліту входить до списку обов'язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у державних медичних закладах безоплатно. Вакцини, які використовують державні та приватні клініки, безпечні, зареєстровані та дозволені до використання в Україні.

План вакцинації дітей проти поліомієліту затверджено наказом МОЗ від 30 грудня 2021 року. Документ розроблено під час консультацій із національними та міжнародними експертами у відповідь на виявлення вірусу у двадцяти дітей у Рівненській та Закарпатській областях восени 2021 року.

Згідно з планом, передбачається вакцинація проти поліомієліту нещеплених дітей до шести років.

Поліомієліт – небезпечне вірусне захворювання, яке може призвести до невиліковного паралічу і навіть смерті. Часто носії поліо не мають жодних симптомів хвороби або симптоми плутають із симптомами ГРВІ або розладу шлунку, проте носії вірусу продовжують інфікувати інших, якщо вони не мають достатньої кількості щеплень.

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, дітей вакцинують проти поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 14 років.

Середній рівень охоплення щепленням проти поліомієліту в Україні ледве перевищує 71% за необхідних 95%. Зокрема, три щеплення від поліо у віці до 1 року отримали 73,3% дітей, четверте (18 місяців) — 73,5%. Щеплення у шість років зробили 72% дітей, а у 14 років – 68,7%.