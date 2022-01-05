Медицина

14:44 05.01.2022

Невакцинованих проти поліомієліту дітей до шести років буде вакциновано наприкінці січня – МОЗ

2 хв читати
Невакцинованих проти поліомієліту дітей до шести років буде вакциновано наприкінці січня – МОЗ

Невакцинованих проти поліомієліту дітей віком від шести місяців до шести років буде вакциновано наприкінці січня.

"Всі діти віком від шести місяців до шести років, які не отримали потрібні щеплення від поліомієліту вчасно або отримали їх із порушенням Національного календаря профілактичних щеплень, будуть вакциновані інактивованою поліовакциною (ІПВ). Вакцинація має розпочатися наприкінці січня 2022 року. Після завершення цього раунду буде проведено три тури додаткової імунізації дітей до шести років оральною поліовакциною (ОПВ)", - повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Відомство рекомендує батькам дітей від шести місяців до шести років, які пропустили одне або обидва щеплення, звернутися до педіатра чи сімейного лікаря.

В Україні вакцинація проти поліомієліту входить до списку обов'язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у державних медичних закладах безоплатно. Вакцини, які використовують державні та приватні клініки, безпечні, зареєстровані та дозволені до використання в Україні.

План вакцинації дітей проти поліомієліту затверджено наказом МОЗ від 30 грудня 2021 року. Документ розроблено під час консультацій із національними та міжнародними експертами у відповідь на виявлення вірусу у двадцяти дітей у Рівненській та Закарпатській областях восени 2021 року.

Згідно з планом, передбачається вакцинація проти поліомієліту нещеплених дітей до шести років.

Поліомієліт – небезпечне вірусне захворювання, яке може призвести до невиліковного паралічу і навіть смерті. Часто носії поліо не мають жодних симптомів хвороби або симптоми плутають із симптомами ГРВІ або розладу шлунку, проте носії вірусу продовжують інфікувати інших, якщо вони не мають достатньої кількості щеплень.

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, дітей вакцинують проти поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 14 років.

Середній рівень охоплення щепленням проти поліомієліту в Україні ледве перевищує 71% за необхідних 95%. Зокрема, три щеплення від поліо у віці до 1 року отримали 73,3% дітей, четверте (18 місяців) — 73,5%. Щеплення у шість років зробили 72% дітей, а у 14 років – 68,7%.

Теги: #поліомієліт #вакцинація #моз
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 05.01.2022
Різке висловлювання Макрона про невакцинованих французів знову перервало обговорення вакцинних пропусків

Різке висловлювання Макрона про невакцинованих французів знову перервало обговорення вакцинних пропусків

13:57 04.01.2022
МОЗ дозволило використовувати векторні та мРНК-вакцини від COVID-19 після вакцини CoronaVac

МОЗ дозволило використовувати векторні та мРНК-вакцини від COVID-19 після вакцини CoronaVac

13:41 04.01.2022
Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

12:22 04.01.2022
В Україні зберігається "жовтий" рівень епіднебезпеки COVID-19

В Україні зберігається "жовтий" рівень епіднебезпеки COVID-19

13:35 03.01.2022
Санду заявляє про низький рівень вакцинації в Молдові

Санду заявляє про низький рівень вакцинації в Молдові

19:20 01.01.2022
Громадяни ОАЕ з 10 січня матимуть змогу їздити за кордон лише після вакцинації від COVID-19, зокрема бустерними дозами

Громадяни ОАЕ з 10 січня матимуть змогу їздити за кордон лише після вакцинації від COVID-19, зокрема бустерними дозами

12:45 31.12.2021
В Україні другий день поспіль усі області виконують епідвимоги до "жовтої зони" – МОЗ

В Україні другий день поспіль усі області виконують епідвимоги до "жовтої зони" – МОЗ

19:22 30.12.2021
Данілов заявив про необхідність розширення вакцинації

Данілов заявив про необхідність розширення вакцинації

17:06 28.12.2021
Вакцинація від грипу цього епідсезону на тлі COVID-19 актуальніша, ніж у попередні сезони, - експерти

Вакцинація від грипу цього епідсезону на тлі COVID-19 актуальніша, ніж у попередні сезони, - експерти

19:33 27.12.2021
Українці вже придбали понад 100 тис квитків на потяги за програмою "єПідтримка"

Українці вже придбали понад 100 тис квитків на потяги за програмою "єПідтримка"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

Кузін: Штам "омікрон" знизив ефективність вакцинації, бустерна доза може змінити цей процес

"Омікрон" зафіксували вже в 110 країнах, він може спричинити високе навантаження на системи охорони здоров'я - ВООЗ

До України у 2022 році надійде майже 42 млн доз вакцин від COVID-19 - Кузін

Майже 44% українців отримали одне щеплення проти COVID-19, повний курс пройшли 37% дорослого населення

ОСТАННЄ

Зеленський підписав закон про регулювання трансплантації анатомічних матеріалів

"Фармак" інвестував у проекти й стартапи галузі MedTech і HealthCare понад $1,2 млн

Вітчизняна фармкомпанія "Фармак" випускає понад 200 ліків, якість яких на європейському рівні

Фахівці інституту ім. Шалімова готові впроваджувати досвід операцій із трансплантації в регіональних клініках

Поширений у Фінляндії генетичний варіант, пов'язаний із хворобою Альцгеймера, погіршує перебіг COVID-19

Кузін: Штам "омікрон" знизив ефективність вакцинації, бустерна доза може змінити цей процес

В Україні набув чинності закон, що підвищує до двох прожиткових мінімумів розмір щомісячної держдопомоги дітям з важкими хворобами

Медзаклади Львівщини перевірять на справність кисневого обладнання

Донецька та Чернігівська області перевищили коефіцієнти виявлення COVID-19

Інститут інфекційних захворювань НАМН України виявив циркуляцію двох типів вірусу грипу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА