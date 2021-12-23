Бустер китайської вакцини Sinovac не захищає від штаму "омікрон" - ЗМІ

Три дози вакцини проти COVID-19 китайської компанії Sinovac - два перших компоненти і бустер - не викликають достатньої імунної відповіді на штам коронавірусу "омікрон", передає в четвер агентство Bloomberg із посиланням на лабораторне дослідження.

Згідно з результатами дослідження Гонконзького університету та Китайського університету Гонконгу, людям, які пройшли початкову вакцинацію препаратом Sinovac, слід розглянути як бустер вакцини інших компаній. Одночасно дослідники радять отримати третю дозу вакцини Pfizer/BioNTech, оскільки вона суттєво підвищує рівень антитіл до "омікрону" у щеплених китайською вакциною.

Крім того, у результатах дослідження йдеться, що водночас дві дози вакцини Pfizer/BioNTech не ефективні в плані захисту від варіанта "омікрон", але разом із бустером цей препарат значно підвищує рівень захисту проти цього штаму.

Bloomberg зазначає, що "омікрон" поширюється приблизно у 70 разів швидше, ніж його попередник – штам "дельта". Але виникають побоювання, що у випадку, якщо поширення "омікрону" потребуватиме розгорнути кампанію з розподілу різних бустерів або повторної вакцинації препаратами, націленими конкретно на цей штам, це загальмує всі попередні зусилля боротьби з коронавірусом.

Агентство нагадує, що минулого тижня в компанії Sinovac заявляли: три дози їхньої вакцини зумовлюють вироблення антитіл у 94% випадків. Одночасно у компанії не уточнили, наскільки високий рівень антитіл викликає вакцинація препаратом.

Раніше представник Гонконзького університету Юен Квок Юнг заявив, що "люди, які отримали вакцину, або навіть ті, хто перехворів на COVID-19, можуть мати високий ризик повторного зараження".

Під час дослідження, яке проводив професор, з'ясувалося, що дві дози і вакцини Pfizer, і вакцини Sinovac лише у невеликій кількості випадків зумовлюють якийсь рівень захисту від "омікрону". При цьому тоді у Sinovac, як зазначали китайські ЗМІ, запевняли, що "бустерна" доза здатна захистити від цього штаму.