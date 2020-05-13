Медицина

14:23 13.05.2020

Приріст хворих на COVID-19 в Україні вперше 10 днів поспіль нижче ніж 5%

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Приріст хворих на COVID-19 в Україні вперше 10 днів поспіль нижче ніж 5%

Приріст кількості нових хворих на COVID-19 до активних хворих, за даними Міністерства охорони здоров'я, останні 10 днів тримається нижче за рівень 5%, на який орієнтується уряд під час ухвалення рішення про пом'якшення карантину.

При цьому останні три дні цей показник становив 3,1%-3,5%, а п'ять попередніх днів - 4,6-4,7%.

До цього з моменту початку епідемії в березні цей показник жодного дня не опускався нижче за рівень 5%.

"Протягом десяти днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед усіх протестованих не змінюється або щоденне відхилення тримається на рівні 5%", - так визначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль умову для впровадження першого етапу пом'якшення карантину. Уряд вже ухвалив рішення про початок такого етапу з 11 травня і відкрив парки, дитячі майданчики, дозволив торгівлю непродовольчими товарами та побутові послуги, а також роботу нотаріусів, адвокатів та аудиторів, проте одночасно продовжив карантин до 22 травня.

Крім того, з 3 травня цього року практично стабільним є ще один важливий показник - середня кількість захворілих за останні 14 днів: вона тримається в межах 466-474, і в останні три дні навіть намітилася невелика тенденція до зниження.

Останній день також характеризувався рекордно високою кількістю видужалих - 343, однак це все ще менше кількості нових хворих - 85,3% за колишнього рекорду в 70% 4 травня. Подальше зростання кількості активних хворих відзначав у середу і прем'єр, коли говорив про те, що епідемію в Україні ще не подолано.

Умовами для впровадження другого етапу пом'якшення карантину прем'єр назвав щоденне зменшення протягом десяти днів поспіль відсотка виявлених випадків серед усіх протестованих і стабільність або зростання кількості видужалих за добу. Цей критерій поки що далекий від виконання.

Другий етап пом'якшення карантину передбачає відновлення побутового обслуговування населення та спортивних змагань за участю до 50 глядачів, відкриття спортивних залів і фітнес-центрів, готелів.

На третій етап пом'якшення карантину уряд готовий піти за умови, що протягом десяти днів поспіль кількість видужалих удвічі й більше разів перевищує кількість нових випадків захворювання, а заклади охорони здоров'я зайняті пацієнтами з коронавірусом менше ніж на 10%.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко днями повідомив, що рівень наповненості лікарень, які надають допомогу хворим із коронавірусною хворобою, становить загалом у країні 12%.

Третій етап виходу з карантину, згідно з урядовим планом, передбачає запуск роботи метрополітену для спеціальних перевезень, міжміського транспортного сполучення в межах області, торговельно-розважальних центрів без розважальних зон, театрів і кінотеатрів, хостелів, санаторіїв, баз відпочинку і закладів громадського харчування для відвідувачів.

Теги: #коронавірус #моз
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