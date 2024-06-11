Президентка Єврокомісії: Сьогодні ми укладено угоду з партнерськими банками про EUR1,5 млрд інвестицій Україні

Європейська комісія укладе з партнерськими банками угоду про 1,5 млрд євро приватних інвестицій Україні в межах Ukraine Facility.

Відповідне оголошення у вівторок у Берліні в межах конференції з відновлення України зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Сьогодні в Берліні ми укладемо першу угоду про 1,5 млрд євро з нашими партнерськими банками для того, щоб залучити інвестиції в Україну і від приватного сектора", - сказала вона.

Президентка Єврокомісії нагадала про рішення ЄС "забезпечити довгострокову і стабільну підтримку Україні до 2027 року". "Країни-члени ЄС підтримали нас фондом Ukraine Facility... який, у свою чергу, підтриманий планом реформ та інвестицій (уряду України), і він уже працює - 6 млрд євро вже досягли України", - констатувала фон дер Ляєн.