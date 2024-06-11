Інвестиції

13:02 11.06.2024

Президентка Єврокомісії: Сьогодні ми укладено угоду з партнерськими банками про EUR1,5 млрд інвестицій Україні

1 хв читати
Президентка Єврокомісії: Сьогодні ми укладено угоду з партнерськими банками про EUR1,5 млрд інвестицій Україні

Європейська комісія укладе з партнерськими банками угоду про 1,5 млрд євро приватних інвестицій Україні в межах Ukraine Facility.

Відповідне оголошення у вівторок у Берліні в межах конференції з відновлення України зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Сьогодні в Берліні ми укладемо першу угоду про 1,5 млрд євро з нашими партнерськими банками для того, щоб залучити інвестиції в Україну і від приватного сектора", - сказала вона.

Президентка Єврокомісії нагадала про рішення ЄС "забезпечити довгострокову і стабільну підтримку Україні до 2027 року". "Країни-члени ЄС підтримали нас фондом Ukraine Facility... який, у свою чергу, підтриманий планом реформ та інвестицій (уряду України), і він уже працює - 6 млрд євро вже досягли України", - констатувала фон дер Ляєн.

Теги: #урсула_ляєн #ukraine_facility

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 11.06.2024
Єврокомісія: EUR1,5 млрд доходів від заморожених активів РФ будуть переведені Києву в липні

Єврокомісія: EUR1,5 млрд доходів від заморожених активів РФ будуть переведені Києву в липні

12:23 11.06.2024
ЄС має розпочати переговори про вступ України ще до кінця червня - президентка Єврокомісії

ЄС має розпочати переговори про вступ України ще до кінця червня - президентка Єврокомісії

14:53 06.06.2024
Рада ратифікувала угоду з ЄС щодо Ukraine Facility

Рада ратифікувала угоду з ЄС щодо Ukraine Facility

12:42 14.05.2024
ЄС остаточно схвалив План України для реалізації Ukraine Facility - Шмигаль

ЄС остаточно схвалив План України для реалізації Ukraine Facility - Шмигаль

07:31 10.05.2024
Глава Єврокомісії: Незабаром вільна Україна стане частиною Європейського союзу

Глава Єврокомісії: Незабаром вільна Україна стане частиною Європейського союзу

15:42 20.03.2024
Президент Єврокомісії: Представлений план реалізації Ukraine Facility наблизить Україну до Європейського Союзу

Президент Єврокомісії: Представлений план реалізації Ukraine Facility наблизить Україну до Європейського Союзу

17:22 19.03.2024
Голова ЄК закликала якнайшвидше прийняти до ЄС країн-кандидатів

Голова ЄК закликала якнайшвидше прийняти до ЄС країн-кандидатів

18:18 06.03.2024
Президент Єврокомісії засудила атаку на Одесу під час візиту Зеленського та прем'єра Греції

Президент Єврокомісії засудила атаку на Одесу під час візиту Зеленського та прем'єра Греції

08:24 24.02.2024
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

17:20 23.02.2024
Президент Єврокомісії та прем'єр Бельгії в суботу будуть у Києві

Президент Єврокомісії та прем'єр Бельгії в суботу будуть у Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку повномасштабної війни Україна залучила понад $85 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

Україна отримала EUR1,5 млрд від ЄС у рамках Ukraine Facility - прем'єр

Інвестори з України готові профінансувати будівництво широкої колії до портів Гданська та Клайпеди - Сольський

ОГТСУ у 2024 р. інвестує в розвиток газотранспортної системи 812,9 млн грн - регулятор

Українці заробили $850 млн на інвестиціях у криптоактиви за 2023 р. - Chainalysis

ОСТАННЄ

Шмигаль: Україна потребує від $10 до 30 млрд щорічних інвестицій у наступні 10 років

"Біосфера" планує інвестувати EUR1 млн у придбання газотурбінної установки

У ЄС розпочали роботу над прискоренням інвестицій у ринок водню

Умєров закликав провідні світові оборонні компанії та технологічних гігантів інвестувати у виробництво зброї в Україні

Зеленський у Сінгапурі запросив інвесторів узяти участь у конференції з відновлення України в Берліні

Інвестори зацікавилися відновленням 30 свердловин "Укрнафти" - компанія

Від початку повномасштабної війни Україна залучила понад $85 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

Південна Корея надасть підтримку напівпровідниковій галузі на $19 млрд

Держенергоефективності планує створити спеціалізований інвестфонд із юрисдикцією в Люксембурзі

Польський держбанк BGK почне надавати гарантії за кредитами для інвестпроєктів в Україні в III кв.-2024

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА