Concorde Capital проведе масштабну реконструкцію автостанції "Київ"

Інвестиційна компанія Concorde Capital реалізує проєкт реконструкції автостанції "Київ", розташованої біля Центрального залізничного вокзалу (станція метро "Вокзальна"), більш відомої як "Яма", повідомив засновник Concorde Capital Ігор Мазепа в середу.

"Мені і моїм колегам спала на думку ідея, а чому б нам не зайти ... не подивитись уважніше на ринок перевезень з погляду інвестиційної... Ми в Concorde ухвалили рішення зайти в цей ринок і саме через інфраструктурні проєкти... (почати) з реконструкції всім відомої автостанції Києва, яка розташована в центрі міста біля залізничного вокзалу", - розповів Мазепа під час включення по відео на конференції "Реформування пасажирських автобусних перевезень в Україні".

За оцінкою інвесткомпанії, пасажиропотік цієї станції - близько 10 тис. осіб на добу плюс-мінус 400 авторейсів.

Мазепа зазначив, що центральна, по суті, автостанція до останнього часу перебувала "в жахливому стані".

"Зараз наше завдання, наша місія - виконати людську реконструкцію за європейськими нормами. Можу вас запевнити: найближчим часом ви побачите зміни, які там відбудуться", - сказав Мазепа.

Водночас засновник інвесткомпанії зазначив, що реконструкція потребуватиме суттєвих капітальних вкладень.

"Ми цього не боїмося і зі свого боку можемо гарантувати, що найближчим часом наші клієнти і пасажири отримають сервіс найвищої якості. Звичайно, ми попросимо, щоб такі послуги були по-чесному оплачені", - сказав Мазепа.

За словами директора інвестиційно-банківського департаменту Concorde Capital Ігоря Сотника, реконструкцію автостанції планують у два етапи. Перший етап, під час якого було розділено рух автобусів і автомобілів, уже відбувся. Другий етап передбачає роботи з облагороджування будівлі автостанції відповідно до концепції, яка зараз формується.

"Зараз ми фіналізуємо мікс орендарів, які будуть там присутні відповідно до потреб пасажирів. Там буде зона очікування, фудкорт, зона підвищеного комфорту, дитяча кімната, медпункт, комерційні приміщення", - розповів Сотник, уточнивши, що після фіналізації концепції буде підготовлено робочий проєкт.

Крім того, розглядається можливість створення сервісів для перевізників - СТО та мийки. Вивчаються технічні можливості для їх розміщення.

Сотник також сказав, що точні строки початку робіт будуть відомі після готовності робочої документації, однак висловив сподівання, що це може статися на початку 2025 року.

Мазепа оцінив ринок легальних автоперевезень в Україні майже в 7 млрд грн. За його словами, з урахуванням нелегальних перевезень і таких, з яких не сплачуються податки, реальні розміри ринку "в рази більші".

нв